La modelo que vende porno para poder ser piloto de rallyes

Hoy en día, la red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx o lo han utilizado para costear su carrera. Este es el caso de Cat Rada, que no ha dudado en vender contenido sexual para poder cumplir sus sueño: ser piloto de rallyes.

La modelo nunca podría permitirse dar alas a su carrera en el mundo del motor sin recurrir a esta web de suscripción, donde lo mismo desmonta coches que se quita la ropa. Y todo para lograr romper las barreras financieras del automovilismo.

Un sueño casi inalcanzable

Cat, que proviene de Rumania pero se mudó a Inglaterra en 2015, sueña con convertirse en piloto de rally. Sin muchas posibilidades económica una abultada cuenta corriente, la joven de 23 años puede olvidarse de ponerse al volante en una competición por lo que se ha puesto manos a la obra.

"Decidí unirme porque tengo muchas ganas de empezar a correr", dijo al Daily Star Sport. "Siempre he tenido un ligero amor por los coches, pero nunca me di cuenta del todo hasta que me introduje en los rallyes. Es hermoso, preciso y requiere mucho poder mental. Requiere un buen conocimiento del terreno, las partes del vehículo, el clima y absolutamente todo lo demás", añade.

"Es arriesgado. Tu mayor enemigo es tu tiempo de reacción, un segundo demasiado temprano o demasiado tarde y corres el riesgo de estrellarte contra un árbol, y eso es una locura. También necesitas tener una conexión increíble con tu copiloto y darte cuenta de que no solo estás poniendo en riesgo tu vida, sino también la de otra persona. Es un deporte tan gratificante", añade la joven que asegura no tener miedo a nada.

Cat, que también es una gran jugadora de billar y fiel seguidora del Manchester City y de Erling Haaland, se unió a OnlyFans hace 12 meses, pero desde entonces ha extendido el negocio a otras plataformas.

"Nunca esperé recibir tanto apoyo de todos los que me rodean, y realmente no esperaba recibir tanta atención en línea como lo hice. Sin embargo, también me he dado cuenta de que el sitio web en sí parece estar sobrevalorado. He descubierto otros sitios web como Fansly o LoyalFans que parecen ayudar mucho más a los creadores en términos de información, facilidad de uso, tarifas, etc.", confiesa.

A pesar de dedicarse a crear contenido para adultos solo ha conseguido quitar apenas unas piedras del muro que la separa de su sueño pero afirma que no se rendirá y que su determinación es inquebrantable.

"Todavía tengo un largo camino por recorrer para lograr mi sueño pero lo lograré", sentencia en una entrevista con el medio británico.