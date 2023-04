La monumental bronca entre Medvedev y Zverev

Daniil Medvedev derrotó a Alexander Zverev en los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo. El alemán dispuso de dos bolas de partido, pero no fue capaz de aprovecharlas. El ruso no se cortó en las declaraciones posteriores al partido: "Él sacó dos veces para ganar, así que probablemente debería haberlo hecho mejor (risas). La tierra batida tiene estas cosas, el servicio no es tan importante como en otras superficies. En el momento en el que un jugador se pone un poco nervioso, es posible que el partido se dé vuelta en cualquier instante. Justo eso es lo que yo conseguí hacer". Medvedev se despidió del torneo al caer en cuartos ante Rune y de inmediato renunció a participar en el Barcelona Open Banc Sabadell.

Cuando a Alexander Zverev le llegaron las declaraciones del moscovita después de las casi tres horas de partido su reacción fue inmediata. El alemán se acordó de la fuga al vestuario de Medvedev en el tramo final del tercer set. "Daniil es uno de los jugadores más injustos del mundo. Me tomo el juego limpio y la deportividad muy en serio, él no. Utilizó un toilet break cuando no era posible. Hay como mil situaciones en las que él siente que yo empiezo a jugar mejor y en las que él trata de hacer algo diferente, siempre. Estoy totalmente decepcionado con él como deportista. Está claro que puedes afirmar que el hecho de que yo me distrajera no es positivo, no es bueno. Esto no debería de haberme pasado, es mi culpa y no estuvo bien por mi parte, pero siento que el juego limpio debería formar parte del deporte".

Medvedev aprovechó un cambio de lado para "escaparse" a los vestuarios y regresó antes de los 90 segundos reglamentarios. Y el ruso se "explicó" después de caer ante Rune en cuartos: "A ver, no quiero decir demasiado sobre esto porque habló justo al acabar el partido y la reacción puede ser el calor del momento. La cosa cambiaría mucho y sería más grave si mantuviera esas palabras una semana después. Sólo diré que nunca fuimos amigos, únicamente en juniors tuvimos una relación fluida, por lo que me extrañó mucho escucharle en algunas ceremonias de premios decir que era amigo mío y de mi esposa, porque no es cierto. Ahora mismo no doy mucha importancia a sus palabras, pero ya aviso de que si cuando pase una semana sigue diciendo lo mismo, me acercaré a él en el vestuario y le diré que hablemos de lo que está fallando, aunque quedemos como enemigos eternos y no volvamos a cruzar palabra".

Medvedev siguió con su relato: "Soy un gran amigo de unos 90 jugadores del circuito, mantengo una buena relación con otros 50 por lo que me siento mal cuando sucede algo en la cancha. Sé que a veces puedo ser injusto, pero ayer... ¿Le molestó que quitara el palo de la red? ¿Que me fuera al baño? Me hacía pis, no sé qué otra cosa podía hacer. De hecho, cuando voy al baño pierdo los dos siguientes juegos. Sascha vive en su propio mundo. Cada vez que pierde podemos encontrar 25 entrevistas en las que dice cosas extrañas. Yo sé que he tenido la culpa en peleas con tipos como Ruud, Schwartzman o Khachanov, y lamento que puedan sentir cosas negativas respecto a mi forma de ser porque son gente muy amable. Pero Zverev no es como ellos. Debería mirarse al espejo antes de decir que no juego limpio".

Ambos se han medido en catorce ocasiones y sus duelos van por rachas. En los seis primeros, el alemán se apuntó cinco. En los ocho siguientes, siete han sido para el ruso. En Madrid podrían volver a reencontrarse.