Marc Márquez también se lleva la "pole" más decisiva de la temporada

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su octava "pole" de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Hungría de MotoGP en el circuito de Balaton Park. Márquez, con un tiempo de 1:36.518, estableció un nuevo récord en el circuito húngaro, que además de ser la octava "pole" de la temporada es la septuagésimo cuarta en MotoGP y la 102 desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo.

Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1) saltaron a las clasificaciones sabiendo de la sanción de pérdida de tres posiciones en la formación de salida que les impuso Dirección de Carrera por su "incidente" con el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25). El pequeño de los hermanos Márquez y Miller se enfrascaron en una discusión desde ambos extremos de la pista, el español desde el interior y el australiano por el exterior, cuando venía en vuelta rápida Bagnaia, que se sintió molestado por ambos pilotos, a los que increpó su actitud que, al final, fue motivo de la citada penalización.

En la tanda libre previa al inicio de las clasificaciones oficiales fue Marc Márquez quien marcó el mejor tiempo (1:37.355), aunque lo hizo con apenas ocho milésimas de segundo de adelanto sobre Pedro Acosta, el más rápido de la primera jornada.

Con Marc Márquez en la primera línea, junto a él acabaron Marco Bezzecchi, que venía desde la primera clasificación, como también Fabio di Giannantonio en el tercer puesto. La segunda línea la ocuparán Enea Bastianini, Franco Morbidelli y Fabio Quartararo, con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer y Luca Marini en la tercera, y Joan Mir, Alex Márquez y Pol Espargaró en la cuarta, si bien Álex Márquez tendrá que ceder tres posiciones por sanción y saldrá decimocuarto en el gran premio.