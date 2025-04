Un nanosegundo en MotoGP: cómo la tecnología permite que pequeñas ganancias marquen la diferencia

“Antes el piloto marcaba completamente la diferencia. Ahora sigue siendo fundamental, pero la moto (gracias a cómo la tecnología impacta en su diseño) también es muy importante en las carreras”.

Luigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, resumía con esta frase lo que es el mundo de la competición en MotoGP y cómo lo afronta su escudería: usar la tecnología para maximizar las habilidades de cada piloto y que sean más competitivos. Algo que, además, será especialmente clave a partir de 2027, cuando cambie el reglamento y los fabricantes tengan que diseñar nuevas motos.

De partida, la escudería trabaja con sus dos pilotos con la Ducati Desmosedici GP, una máquina de menos de 157 kilos con un tanque de 22 litros de gasolina, motor de 1.000cc, con distribución Desmodrómica DOHC y capaz de superar los 250 CV, transmisión Ducati Seamless Transmission y alimentación, mediante inyección electrónica indirecta con dobles sistemas Ride by Wire, entre algunas de sus particularidades técnicas. Pero el desarrollo de una moto de estas características no se limita a la concepción y ensamblaje de sus componentes. Detrás de cada nueva evolución, de cada mejora en el rendimiento, existe un complejo entramado de simulación y análisis de datos. Los ingenieros hacen simulaciones de cómo funciona la moto para comprobar cuestiones como la aerodinámica o el cálculo de la dinámica de fluidos para desarrollar cualquier mínimo componente. “Esta simulación requiere un enorme esfuerzo computacional", explica Nicolò Mancinelli, Head of Vehicle Performance en Ducati Corse.

Nicolò Mancinelli, Head of Vehicle Performance en Ducati Cors; Marc Márquez, piloto de Ducati; Mauro Grassilli, Sporting Director, Ducati Corse Ducati

Esta intensa labor de simulación corre a cargo de Lenovo y su High-Performance Computing (HPC), lo que permite a los ingenieros de Ducati acelerar el desarrollo de nuevas soluciones aerodinámicas y de chasis, incluso para cada carrera del campeonato. "El proceso creativo iniciado por los ingenieros desde cero se evalúa primero en un entorno de simulación. Gracias a eso, podemos acelerar la simulación, proponer más cosas y nuevas. Las mejores en el entorno de simulación se seleccionan”, añade Mancinelli.

De perder a ganar

Mauro Grassilli, Sporting Director de Ducati Corse, reconocía ante un grupo de periodistas españoles que empezaron a plantearse el uso de la tecnología en el diseño y desarrollo de sus motos “porque llevábamos varios años sin ganar el campeonato”. Así que lo que empezó en 2018 como una alianza con Lenovo acabó convirtiéndose en su partner principal “y parte de la familia”.

Tanto que en cada carrera del campeonato las motos se ajustan particularmente al trazado, las sensaciones del piloto y las cuestiones atmosféricas, entre muchas otras variables.

Moto Ducati entrando en línea de meta Ducati

Una vez que la Desmosedici pisa el asfalto, un abanico de sensores se encarga de monitorizar cada aspecto de su comportamiento y del entorno que la rodea. Desde la velocidad de las ruedas hasta la temperatura de los neumáticos y del sistema de frenado, pasando por la posición del acelerador, el recorrido de la suspensión y las presiones de combustible y aceite. Cada dato es valioso para comprender el rendimiento y optimizar la puesta a punto. En total, son cerca de 50 sensores los que recogen todo tipo de información que se almacena en la moto durante los entrenamientos y que, una vez llega al garaje, se vuelcan en los ordenadores de los ingenieros. “Tenemos que procesar esos datos y extraer información útil de nuestros sensores", detalla Nicolò Mancinelli.

El procesamiento de esta ingente cantidad de información se realiza en tiempo casi real gracias a potentes servidores ubicados en el garaje y conectados al HPC remoto. Este análisis exhaustivo permite a los ingenieros validar las simulaciones realizadas en fábrica, ajustar la geometría y la distribución de pesos de la moto para adaptarse a cada circuito y al estilo de pilotaje de cada corredor, y tomar decisiones cruciales sobre la elección y gestión de los neumáticos.

El piloto manda

La tecnología no solo transforma la moto en sí, sino también la forma en que los equipos interactúan con los pilotos. Los datos recopilados se utilizan para ofrecer información precisa sobre su rendimiento en pista. "Generalmente, los datos y el proceso que realizamos con ellos, muestran al piloto cuándo puede mejorar o cuándo puede cambiar su estilo de conducción”. Algo para lo que también emplean análisis de video de cómo corren todos los pilotos (no solo los de su escudería). Con un software de aprendizaje automático, “podemos comparar los estilos de conducción de diferentes pilotos y el rendimiento” para mostrarles “dónde pueden mejorar", comenta Nicolò Mancinelli.

Piloto de Ducati viendo monitores con datos Ducati

Además, los propios pilotos comparten con su equipo y los ingenieros sus sensaciones a bordo para que puedan mejorar sus motos en cada carrera. Así, por ejemplo, en Qatar, los técnicos vieron las curvas que degradaban más el neumático delantero gracias a la tecnología. Una información que compartieron con Marc Márquez. “Te dicen, “cuidado aquí en esta curva” y te dan consejos”, explicaba el piloto. Pero, a renglón seguido, confesaba que no siempre es fácil seguir las recomendaciones de los técnicos. “La parte difícil de la moto (y, para mí, también la parte bonita) es que no hay simulación posible como una F1 en un simulador. Incluso en un entrenamiento, si estás físicamente cansado, el peso de tu cuerpo en el frenado se va uno o dos centímetros hacia adelante y toda la moto cambia. Empezando con las suspensiones, el freno motor, el equilibrio de la moto... Es muy difícil replicar esto en un simulador. Si vas sentado, solo está la fuerza del coche, pero para nosotros, la masa más importante es la persona”, explicaba, para añadir, con una amplia sonrisa, que, aunque se tiene en cuenta toda esta información de los ingenieros, “al final el que va encima de la moto soy yo”.

Pequeñas ganancias que son un mundo

"En MotoGP, más que en Fórmula Uno, una gran parte del rendimiento la da la habilidad del piloto”, subraya Nicolò Mancinelli. “Él es el que marca la diferencia".

El tiempo, además, añade cierta presión. “Después de los entrenamientos del viernes, recopilamos unos 20 GB de datos”, detalla Mancinelli, añadiendo que “tenemos dos horas para decidir qué hacer para el sábado”. Algo que “debería ser razonablemente rápido pero también lo suficientemente confiable” porque “muchas veces, si vas demasiado rápido, no llegas lo suficiente y entonces sabes que el proceso no funciona”.

Ducati, además, asegura que “hay un mundo de ganancias marginales, por lo que cada pequeña cosa que puedas hacer para ayudarlo a mejorar puede marcar la diferencia”.

Un robot para los nuevos trazados

Más allá del análisis de datos de los pilotos, la tecnología se extiende a la propia infraestructura de los circuitos.

Ducati y Lenovo están desarrollando un robot autónomo capaz de recorrer las pistas y recopilar datos geométricos precisos mediante LIDAR. Un dispositivo que pudo verse en el Mobile World Congress de Barcelona y que será fundamental para que la escudería afronte los trazados de los campeonatos que se vayan incorporando al calendario. "Empezamos este proyecto a principios del año pasado. El objetivo era tener una herramienta para construir el gemelo digital del camino, especialmente para las carreras nuevas que nunca hemos hecho ", explica Nicolò Mancinelli, lo que permitirá hacer estas simulaciones del comportamiento de las motos en carrera.

robot race de Ducati Ducati

Esta iniciativa busca crear modelos virtuales de alta fidelidad de los circuitos, lo que permitirá mejorar la precisión de las simulaciones y optimizar la configuración de las motos incluso antes de llegar a la pista.

Ducati espera poder utilizar este robot de carreras por primera vez en el campeonato de Hungría (aunque el objetivo es poder usar este equipo en todos los circuitos). Por cada trazado el robot recopila unos 200 GB de datos, con los que Ducati quiere tener una mayor fidelidad y seguridad de cómo son los trazados para configurar mejor sus motos.

“Tendremos un gran desafío el próximo año porque en 2027 cambian las reglas y la fabricación de neumáticos. Así que tenemos que desarrollar una moto casi completamente nueva. Las simulaciones son realmente importantes para desarrollar adecuadamente la nueva bicicleta por adelantado, antes de que se realice el prototipo para las pruebas”, añadía Mancinelli.