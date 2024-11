Norris ataca a Verstappen: "No es talento, es solo suerte"

Max Verstappen logró una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan en la Fórmula 1. El campeón alcanzó la victoria a pesar de salir muy atrás y acabó por delante de Lando Norris. No es ningún secreto que su cuarto campeonato consecutivo está más cerca. Lando habló alto y claro sobre el momento de Max. "No es talento, tuvo suerte. Confié en el equipo y en lo que decían. Confío en ellos. Esto es suerte para ellos. Se beneficiaron de una norma que nadie aprecia...", dijo Lando sobre el cambio de ruedas que hicieron los pilotos con la bandera roja.

"Ninguno de nosotros, los pilotos, estamos de acuerdo, pero quizá ahora sí", señaló. "A veces las cosas van por un lado y otras por otro. Con la bandera roja las paradas fueron gratis. George Russell merecía ganar la carrera. ¿El resultado final? Es una apuesta que dio sus frutos, no es talento, es sólo suerte", aseguró el segundo clasificado del mundial de pilotos.

Tras esta victoria, Verstappen ahora puede ganar su cuarto campeonato del mundo en Las Vegas y Norris admite que el Red Bull estaba en un mundo diferente respecto al resto de equipos en Brasil.

"Hice todo lo que pude hoy. Eso es todo. Max ganó la carrera. Bien por él, bien hecho, pero eso no cambia nada para mí", añadió. "Max era claramente más rápido que nosotros y creo que si hubiera salido desde delante probablemente nos habría adelantado. El ritmo era bueno, creo que similar al de George, pero diría que Red Bull era muy rápido hoy. Ha sido un fin de semana de altibajos. No he podido hacer mucho más. Estoy seguro de que George probablemente se siente como si hubiera ganado la carrera de hoy, se lo merecía más que nadie", aseguró.