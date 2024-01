La demoledora opinión de Guti sobre la actitud de Xavi Hernández

El adiós de Xavi Hernández supone un punto de inflexión en esta etapa de Laporta al frente del Barça. El exfutbolista del Real Madrid, Guti, habló alto y claro sobre el exjugador. "Se veía que Xavi estaba desbordado y eso se veía por los gestos que tenía en el banquillo. Todo estaba por encima de él", dijo Guti.

"El último gesto de mirar a la cámara y decir eso no lo puede decir. No vas tú a la cámara a decírselo. Xavi no sabía lo que era el banquillo del Barça. Pierde y te matan. Ganas, juegas mal y te matan. No estaba preparado para este momento. El presidente te trajo aquí y no se merece ese palo", avisó.

"A Laporta le tenían que haber dicho que Xavi no hablase y si habla que se marche hoy. No hubo nadie que le dijo eso", dijo el exjugador.

Hay que ver la evolución del equipo en esta recta final de campeonato, donde se irán conociendo con más precisión el nombre de los posibles sustitutos.