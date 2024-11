Pecco Bagnaia manda un mensaje desde la "pole" a un Jorge Martín tenso

Tensión, tensión, tensión. Es la palabra de moda este sábado en Montmeló. El mundial de MotoGP está en juego y todo cuenta. Pecco Bagnaia ha mandado un mensaje haciendo la "pole position" y quedándose además con el cochazo que se regala al mejor piloto del año en las Q2 durante la temporada. El italiano se quedó con las llaves del BMW y con la primera posición de la parrilla en una Sprint en la que necesita ganar y que Martín quede lo más atrás posible.

Por eso, Pecco le dio rueda a todo el que la quiso aprovechar. Y uno de ellos fue Marc Márquez, tercero finalmente y muy consciente de que Bagnaia es el más rápido. "Está siendo muy listo, sabe que tiene el mejor ritmo y ha tratado de dar rueda a varios para meter pilotos entre él y Martín", explicaba Marc sobre la estrategia del vigente campeón del mundo.

Bagnaia marcó el mejor tiempo, bastante lejos del récord logrado hace seis meses, con mucha más temperatura en pista. El sol ha salido en Barcelona y eso va a ayudar a que las carreras sean más espectaculares.

Jorge Martín no ha podido pasar del cuarto lugar, así que va a salir justo detrás de Bagnaia, que no tiene muchas dudas de que el madrileño va a remontar pronto. "Sale muy bien y lo normal es que en la primera curva ya sea segundo. Que haya clasificado cuarto no cambia nada", comentaba Pecco en Dazn, consciente de lo difícil de su misión.

La segunda posición ha sido para Aleix Espargaró, que se encargó durante toda la sesión de ayudar a Jorge Martín, buscando que no tuviese tráfico y cediéndole su rueda. El de Aprilia va muy rápido en el circuito de su casa y tratando de ayudar a su amigo terminó muy cerca de Bagnaia. Se retira este domingo y quiere un último baile, aunque lo más le ilusiona es que Jorge sea campeón del mundo. "Se está jugando muchas cosas y es normal que esté algo tenso", confesaba Aleix.