El polémico enfrentamiento entre Valdano y José María García

En una nueva entrega del podcast Pasos Atrás de Onda Cero, Jorge Valdano, uno de los grandes nombres del fútbol argentino y español, repasó su carrera y las vivencias más significativas dentro de la esfera del balompié. A lo largo de una entrevista cargada de anécdotas y reflexiones, el exfutbolista y exentrenador se mostró sincero acerca de su relación con el Real Madrid, su enfrentamiento con periodistas, y el doloroso episodio que lo dejó fuera del Mundial de 1990.

Valdano, quien tuvo una extensa trayectoria tanto en el campo como en los despachos, habló sobre su última etapa en el Real Madrid, donde ocupó un cargo de responsabilidad. En su relato, el argentino dejó claro que, en su posición, muchas veces tuvo que respaldar opiniones que no coincidían con las suyas, pero que formaban parte de la política institucional del club: "Cuando estaba dentro del Real Madrid, tenía que ser cuidadoso con lo que decía. A menudo, lo que comentaba no reflejaba mi opinión personal, sino la postura del club. Yo defendía lo que el Real Madrid representaba en ese momento, aunque a veces no coincidiera con lo que pensaba. Eso, en muchos casos, te lleva directamente a la frustración", expresó Valdano, aludiendo a cómo esta disonancia entre lo que pensaba y lo que debía decir le generaba malestar emocional.

Uno de los momentos más interesantes de la charla fue cuando Valdano recordó sus enfrentamientos con el controvertido periodista José María García. "En mi época como jugador, tuve disputas con José María García, un periodista influyente que tenía el poder de mover masas", comentó. El argentino admitió que le preocupaba el impacto de las críticas de García, especialmente cuando afectaban a su entorno cercano. "Una vez mi madre escuchó un programa en el que me denigraban, y eso nunca lo pude perdonar", confesó Valdano. A pesar de que otros colegas, como José Ramón de la Morena, lograron reconciliarse con el periodista, Valdano no pudo superar la amarga experiencia: "José Ramón lo arregló con él, pero ese disgusto por lo que ocurrió con mi madre nunca lo he podido dejar atrás", añadió.

Otro tema que Valdano abordó en profundidad fue su dramática salida del Mundial de 1990, en el que fue descartado por el técnico Carlos Bilardo. Tras atravesar un complicado periodo de salud debido a una hepatitis, Valdano recibió una propuesta inesperada de Bilardo: "Después de estar tres años sin jugar, Bilardo me dijo que le faltaba un Valdano para el Mundial y que me necesitaba. Yo le respondí que había muchos jugadores de nivel, pero él insistió: 'Te propongo un trato, me das seis meses de tu vida y yo te doy otro Mundial'", relató.

Aunque en un principio dudó, su esposa le aconsejó seguir su instinto y aceptar la oferta. Así lo hizo, pero una vez en Roma, a pocos días de que comenzara el torneo, Bilardo le comunicó que no lo veía en forma. "Me dijo: 'No te veo, no te veo, no te veo…'. En ese momento supe que no iba a cambiar de opinión", rememoró Valdano, quien decidió quedarse en Italia, pero como comentarista de la SER. De esta manera, se quedó fuera del Mundial.

La decepción fue profunda, tanto que Valdano cortó todo contacto con Bilardo, un alejamiento que aún perdura. "Nunca más volví a hablar con Bilardo. Rompimos la relación de inmediato. Sabía que no iba a cambiar su decisión", comentó con nostalgia. Para él, esa experiencia fue una enseñanza de vida: "Esos seis meses sufrí como nunca. Aprendí que, como futbolistas, nos creemos invencibles, pero existen límites, y a veces los límites nos superan".