La Eurocopa está dejando un sinfín de momentos cuanto menos curiosos. En primer lugar, en el terreno de juego. Desde el buen juego y el dominio de España ante Croacia e Italia hasta la anécdota de Mbappé con su nariz rota. Además, pasando por otras selecciones como Portugal y Países Bajos que están dando guerra. Pero más allá de lo que transcurre dentro del terreno de juego también está lo que pasa fuera. Desde la imagen viral de Koeman comiéndose un moco hasta el entrenamiento de Mbappé con una máscara con los colores de Francia que parecía totalmente de superhéroe.

Mientras, en la grada, también se puede disfrutar de la afición de Escocia que tanto juego están dando con su particular vestimenta. No son los únicos. Los holandeses está siendo la afición más notoria con muchísima gente y unos cánticos con bailes combinados que se hacen virales cada partido. Pero lo sucedido a continuación no tiene nada que ver con esto. Y es que un aficionado ha denunciado públicamente que compró una entrada justamente en un sitio un tanto molesto.

La protesta de un aficionado tras comprar una entrada en un asiento surrealista: "Se va a comer el palo metálico" .

En la imagen se aprecia totalmente como ese asiento no garantiza ni la seguridad, ni tampoco la visibilidad del encuentro. Más concretamente, esta butaca se ubica enfrente, a escasos centímetros, de un enorme palo metálico que tapa por completo la visión de cualquier espectador.

Esta imagen se volvió viral a los pocos segundos. "Se va a comer el palo". "Es una broma". "Dimisión". Fueron algunos de los comentarios.