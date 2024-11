¿Por qué los árbitros dieron por bueno el triple de Santi Yusta?

Santi Yusta fue el héroe de la selección española en la victoria ante Eslovaquia en Bratislava después de dos prórrogas. El canterano del Real Madrid y jugador del Casademont Zaragoza anotó dos triples en los últimos segundos de la primera prórroga, el segundo sobre la bocina. "Creo que jugamos una buena primera parte y después de eso, en el tercer cuarto, nos dormimos un poco al principio. Ellos tenían confianza y a los aficionados de su lado y en los últimos segundos fue un tiro difícil, pero hay que estar ahí. Fue una buena defensa presionando, me hice con la pelota, tiré y anoté", aseguró el alero.

"En la primera parte hemos jugado un buen baloncesto en defensa y en ataque. En todo el partido hemos tenido tiros liberados que hemos fallado de tres y de dos. Y en el tercer cuarto hemos salido un poco dormidos, que es cuando han remontado un poco. Hemos tenido la mentalidad de no dejarnos ir, de seguir creyendo hasta el final y con un poco de fe y de suerte hemos ganado. Mejor con la victoria para casa y esperemos que el lunes pueda venir la gente a Orense a vernos y a animarnos", apuntó Yusta.

Pero en Bratislava todavía lamentan el triple desde la esquina derecha de la cancha que llevó al partido al segundo tiempo extra. ¿Fue o no legal la acción de Santi Yusta? Las imágenes no dejan lugar a la duda. Cuando el balón abandona la mano del alero todavía resta una décima de segundo para que suene la bocina y el tablero se ilumina cuando el balón está ya camino del aro por lo que la acción es totalmente legal... otra cosa es el momento en que el operador de la mesa pone el reloj en funcionamiento. Y ahí es dónde se centran las protestas de los eslovacos. Antes de poner el balón en juego restaban cuatro décimas. Cuando Yusta toca el balón para interceptar el saque de los eslovacos el crono no se pone en marcha cuando debió hacerlo. Con el corte de Yusta el balón sale rebotado, bota en el suelo y Yusta vuelve a controlarlo y el reloj todavía no se ha puesto en marcha. Cuando va a armar el tiro es cuando comienza la cuenta atrás y Yusta gasta apenas tres décimas antes de lanzar y anotar.

Los árbitros en principio no dieron validez a la canasta, fueron a revisar el vídeo y decidieron que la canasta era válida.

Ese triple no fue la única jugada polémica del partido en el Tipos Arena. Al final del tiempo reglamentario, España reclamó una falta que no pitaron sobre Jaime Pradilla cuando restaban dos décimas para que sonara la bocina. El ala-pívot atrapó un rebote ofensivo y recibió un golpe de Michael Fusek, el gigante de 2,22 que había sembrado el pánico con su media docena de tapones. Los árbitros no vieron nada. El partido acabó con empate a 59 y necesitó de dos prórrogas para resolverse.