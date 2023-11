Real Madrid-Braga: Si falta Bellingham, el hombre es Brahim

Si no está Bellingham juega Brahim. Lo malo para él es que el inglés está casi siempre y lo bueno es que cuando falta, aparece él en el once titular y abre el marcador. Lo hizo en la única ausencia en Liga del ex del Dortmund ante Las Palmas, cuando le dijo a Ancelotti que estaba cansado y que necesitaba un respiro. Jugó Brahim y marcó el 1-0 justo antes del descanso. Ante el Braga Bellingham estaba en el banquillo, pero sus molestias en el hombro y la clasificación encarrilada para octavos hicieron que nadie quisiera correr riesgos con él. Mejor que se quedara en el banquillo y darle otra vez vuelo a Brahim.

Más Noticias Directo Sigue en directo el Real Madrid-Braga de Champions League

El ex del Milan estaba hasta ahora en la cola de la lista de jugadores utilizados por Ancelotti, solo por delante de Militao y Ceballos. Solo 118 minutos había disfrutado, con buenos detalles en los huecos que le habían dejado y cuando los goles dejaron de llegar, algunos miraban al banquillo y se preguntaban por qué tan pocas opciones para él.

Apareció por fin contra el Braga, otra vez titular, y otra vez gol para el 1-0, en un remate parecido al de Las Palmas. Por delante de él en la lista de minutos estaba Lunin, que también tuvo una oportunidad, esta incluso sin esperárselo, porque Kepa sintió unas molestias musculares en la pierna derecha en el calentamiento y le dejó la portería al ucraniano. Y lo aprovechó deteniendo el penalti con el que empezó la noche. Adivinó el disparo de Dialó y recordó a todo el mundo que está ahí para lo que se necesite. Jugó los dos primeros partidos de Liga, frente al Athletic y el Almería, el segundo de ellos ya con su sustituto en el banquillo, que a la siguiente oportunidad ya fue titular y no se ha movido de ahí hasta ahora. Llega ya Lunin a los 270 minutos y seguramente sumará más el sábado ante el Valencia si no se quiere arriesgar con Kepa.

Ancelotti anunció esta semana y la de la portería no fue voluntaria pero le salió bien. Abre el abanico el italiano dando vuelo a los que menos habían jugado. Los dos protagonistas de la noche y Lucas Vázquez, condenado al lateral y al banquillo por el buen momento de Carvajal y que tuvo su titularidad. Los menos habituales respondieron y el técnico lo celebra. «Brahim merecía jugar más, es muy profesional. Todos aportan, los tengo que mirar bien. Son todas señales buenas, de una plantilla sana y esto nos hace felices».