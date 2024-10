El récord de Modric con el que supera a Puskas y entra en la historia del Real Madrid

Sufría el Real Madrid en Vigo y Ancelotti se dio la vuelta hacia el banquillo. Allí estaba Modric, reservado por su doble esfuerzo con Croacia en el parón de selecciones, pero hacía falta alguien que sujetase el partido para los blancos y en eso, ahora mismo no hay nadie como Modric. El curso pasado estaba Kroos, su compañero habitual durante mucho tiempo en el centro del campo, pero ahora el croata está más solo en ese papel que los jóvenes todavía no controlan del todo.

Modric se ponía las espinilleras antes de batir un récord histórico. En cuanto pisó el césped se convirtió en el futbolista más veterano que ha jugado alguna vez con la camiseta del Real Madrid, superando a un mito como Pancho Puskas. El «cañoncito» se vistió de blanco por última vez con 39 años y 36 días, y ya está por delante Modric, que lo hizo en Balaídos con 39 años y 40 días.

Y no está en el primer equipo rellenando convocatorias o apoyando desde fuera, todo lo contrario. Juega más que la temporada pasada y su influencia es evidente, como se pudo comprobar en cuanto se convirtió en uno de los centrocampistas del Real Madrid. Los blancos, que este sábado jugaban con su tercera equipación, de color gris y con un toque retro, recuperaron el control y lo primero que hizo el croata nada más entrar en la historia fue levantar la cabeza, ver un desmarque de Vinicius y ponerle un balón perfecto para que el brasileño adelantara a su equipo y marcara su quinto gol del curso. El Madrid necesita a Modric ahora mismo en la sala de máquinas y no importa el DNI del mediocampista, que siempre ha dicho que quiere que le valoren por lo que ofrece y no por sus años.

«Máximo respeto hacia un hombre que es un ejemplo en todos los sentidos, como deportista, como jugador y como persona. Es un privilegio que esté con nosotros y ojalá se quede mucho tiempo. Admiramos su profesionalidad, su compromiso y su liderazgo. Es un espejo en el que se deben mirar los jóvenes que quieren llegar a ser estrellas del fútbol», decía Emilio Butragueño, el director de relaciones institucionales. Su opinión es la del presidente, que tiene muy claro que Modric estará en el Madrid hasta que él quiera. Solo le quedaba Puskas para convertirse en el más eterno, y ya hace tiempo que había dejado atrás a Paco Buyo (38 años y 63 días), Di Stéfano (37 y 328 días) y Gento (37 años y 212 días), otras leyendas que aparecen en el «top 6» de esta lista de más veteranos.

«Es un placer entrenar y trabajar con Modric. Merece todo lo que ha ganado, es un profesional fantástico y un hombre de alto nivel. Un pase suyo nos ha dado los tres puntos», decía de Luka Ancelotti que llegó a los 200 partidos en Liga con el Madrid con 143 victorias.