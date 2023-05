Sabalenka se olvida de la polémica de la tarta con el título en Madrid

La mejor final posible en el cuadro femenino acabó con la victoria de Aryna Sabalenka ante Iga Swiatek por 6-3, 3-6 y 6-3 después de dos horas y 25 minutos de pelea. La bielorrusa necesitó cuatro bolas de partido para tumbar a la número uno del mundo.

Aryna Sabalenka se olvidó de la polémica de su tarta de cumpleaños para afrontar la final. Resulta que también cumplía años el viernes, como Alcaraz, aunque en su caso eran 25. El torneo la regaló una tarta, pero era bastante más pequeña que la de Carlitos y a Sabalenka la hizo entre poca y ninguna gracia. Publicó un tuit con caras tristes en el que se comparaba ambas tartas y luego lo borró. Feliciano López, el director del torneo, tuvo que explicarse en redes y aportar la prueba que demostraba que la tarta de Sabalenka era igual, por ejemplo, que la de Holger Rune.

El primer set de Sabalenka ante Swiatek evidenció que no tenía precisamente la tarta en la cabeza, pero la polaca reaccionó en el segundo. Fue un parcial extraño. Porque Swiatek se situó 3-0. Sabalenka encadenó tres juegos seguidos y en el séptimo dispuso de la oportunidad de sumar un break. Swiatek escapó viva y encadenó otros tres juegos para llevar la final al tercer set. Sabalenka no había agotado su munición. Siguió repartiendo cañonazos y se situó con 3-0 en la manga definitiva. El último arreón de Swiatek la permitió igualar la tanda decisiva, pero ya no sumó más juegos y Sabalenka celebró su cumpleaños con retraso, pero por todo lo alto.

Cuando el tenis se hace "insoportable"

La estadounidense Amanda Anisimova, exnúmero 21 del mundo y ahora en el puesto 46, ha anunciado que se tomará un descanso indefinido del tenis, alegando agotamiento y preocupación por su salud mental. "He estado luchando con mi salud mental y el agotamiento desde el verano de 2022", escribió en Instagram. "Se ha vuelto insoportable estar en los torneos de tenis. En este momento, mi prioridad es mi bienestar mental y tomarme un descanso durante algún tiempo. He trabajado todo lo que he podido para superarlo", añadió. Anisimova, de 21 años, alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2019 a los 17, la mujer más joven en llegar tan lejos en un Grand Slam desde 2006. Pero ese mismo año, justo antes del Abierto de Estados Unidos, perdió a su padre y entrenador, Konstantin, que falleció a los 52 años de un ataque al corazón. Anisimova también alcanzó los cuartos de final en Wimbledon y los octavos del Abierto de Australia el año pasado.