Sin sexo, abstinencia de marihuana y... ¿carne cruda?: así se prepara Mike Tyson para vencer a Jake Paul

A los 58 años, Mike Tyson volverá a subir al ring el próximo 15 de noviembre en un combate oficial: será ante el YouTuber Jake Paul, en Arlington, Texas, con transmisión de Netflix. El combate ha generado gran expectación a nivel mundial, ya que será la segunda vez que Mike Tyson se suba a un ring desde su retirada hace casi dos décadas. El último y único precedente data del 28 de noviembre de 2020, cuándo se enfrentó a Roy Jones Jr. en una pelea de ocho asaltos que terminó en empate.

La pelea será de ocho rounds de dos minutos cada uno. (A diferencia de las peleas profesionales que son de doce rounds de tres minutos cada uno), los peleadores usarán guantes de 14 onzas para evitar lesiones en los puños (en peleas profesionales en la división de pesos pesado usan guates de 10 onzas), se permitirán los nocauts y los peleadores no usarán casco o careta para proteger cabeza y cara de los golpes durante el combate. Un cara a cara para el que ambos contrincantes se han preparado a conciencia.

El excéntrico boxeador se ha sometido a un espectacular cambio físico para el que se ha visto obligado a dar un giro radical a sus hábitos. «Convertirme en vegano me ha dado otra oportunidad de vivir una vida saludable. Estaba tan congestionado por todas las drogas y la mala cocaína que casi no podía respirar. Presión arterial alta, casi muriendo, artritis, y una vez que me hice vegano, todo eso disminuyó», explicó Mike Tyson en 2013 en el programa de Oprah Winfrey pero ahora esa dieta ha quedado en el olvido. Y no es lo único a lo que ha tenido que renunciar para aguantar en un ring a sus 58 años.

Adiós al sexo y la marihuana

En una entrevista con The Damon Elliott Show, Mike Tyson reveló algunos detalles de su preparación de cara a la velada histórica. Además de una rutina de ejercicios y una alimentación protéica, incluyó una estricta abstinencia de marihuana y relaciones sexuales. “Hace dos semanas y media que no fumo. Además, no he tenido relaciones sexuales durante varias semanas”, sorprendió el exboxeador, que en su pasado ha estado involucrado en varias polémicas por adicciones.

Sin embargo, el cambio más drástico que llevó a cabo en su vida de cara al enfrentamiento contra Jake Paul fue su dieta. Tyson, que no ha competido oficialmente desde su derrota ante Kevin McBride, en 2005, incluyó carne en su plan alimentario, un cambio sorprendente para alguien que anteriormente había seguido una dieta vegana. Pero no una carne cualquiera. El veterano boxeador ha incluido en su dieta carnes de animales salvajes como alces y bisontes. "Este tipo de carne me hace sentirme más fuerte. Las cosas que son buenas para otras personas, como la col rizada, las verduras y los arándanos, para mí son realmente venenosas ahora. Quiero que se vea la fuerza en mi cuerpo", añadió.

"Mi oponente va a ser carne cruda"

Sobre si también comía carne cruda, el Púgil no dudó en tirar de ironía: "Mi mujer si lo hace pero yo no aunque igual voy a tener que acostumbrarme porque mi oponente va a ser carne cruda”.

Faltan poco más de un día para comprobar si su nutrición y su bestial entrenamiento son suficiente para llevarse la victoria.