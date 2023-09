Suzuka, entre la vuelta a la realidad de Sainz y la falta de ritmo de Alonso

Llegó la F-1 a Suzuka y el campeonato recuperó las constantes vitales que ha mostrado durante gran parte de la temporada. Max Verstappen y su Red Bull partirán desde la "pole" en el Gran Premio de Japón. Carlos Sainz, vencedor en Singapur, lo hará desde la sexta plaza y Fernando Alonso, décimo quinto hace una semana, partirá desde el décimo puesto.

Sainz tiene muy clara la situación tras la configuración de la parrilla. "Es una vuelta a la realidad tras dos fines de semana muy buenos. Estamos como antes de Monza. Ha sido un fin de semana complicado, he estado jugando mucho con la configuración tratando de encontrar cosas, pero no he logrado encontrar la configuración óptima para Suzuka y la vuelta de clasificación no ha sido nada del otro mundo; pero entre el cuarto y el sexto es donde está el coche", comentó el madrileño a Dazn.

Sainz confía en remontar posiciones en la carrera: "McLaren en circuitos de carga alta y curvas rápidas va mejor que nosotros. En ritmo de carrera habrá que ver, estamos todos bastante igualados, pero espero que sea una carrera para aguantar donde estamos".

Fernando Alonso asume que a su Aston Martin le "falta ritmo", pero que "pequeños milagros" le permiten mantenerse como el único piloto de la parrilla que esta temporada siempre ha estado entre los diez mejores. "Nos falta ritmo, no nos podemos esconder en ese sentido. Con la mejora de AlphaTauri y otros equipos, somos más carne de Q1 y Q2 y nos estamos metiendo en Q3. Estos pequeños milagros, como la vuelta de Singapur y lo de hoy, nos mantienen en la pomada", aseguró.

"No sabíamos dónde íbamos a acabar, porque ya vimos en los libres que nos faltaba mucho ritmo. Sobre el papel veíamos que era un circuito que no nos iba a venir bien y por desgracia lo confirmamos. Qatar -él siguiente Gran Premio- creo que tampoco nos va a venir bien, pero en fines de semana difíciles hay que intentar seguir entrando en Q3 y sumar puntos", analizó el asturiano.

Alonso, bicampeón del mundo de F-1 en 2005 y 2006, aseguró, no obstante, que se divirtió en Suzuka a pesar de no poder luchar por los primeros puestos. "No sufría, lo disfruté, porque Suzuka te da una adrenalina superior. Es un circuito fantástico. Te gustaría tener alguna décima en el bolsillo, pero disfruté", dijo.

El más feliz era una vez más Max Verstappen. "Está siendo un fin de semana increíble. Especialmente en clasificación, donde hemos empujado al límite y he sentido bien el coche. Tuvimos un mal fin de semana en Singapur, pero ya sentía desde la preparación que esta iba a ser una buena pista. Ha ido muy bien desde la primera vuelta y hacer la pole aquí es fantástico", aseguró el neerlandés.

Verstappen firmó su décima pole de la temporada -en 15 intentos- y reconoció que tuvo "que comprobar" la distancia respecto a su inmediato perseguidor, el australiano Oscar Piastri (McLaren), de 581 milésimas. "Ha sido mucho", aseguró.

Verstappen también mandó un mensaje a los críticos tras el mal resultado de Red Bull en Singapur, donde no se metió entre los diez primeros en clasificación por primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2018. Un bajón de rendimiento que coincidió con que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) introdujo una nueva directriz técnica para controlar de forma mas exhaustiva la flexión de los alerones delanteros. "Tuvimos un mal fin de semana en Singapur y todo el mundo empezó a hablar de que se debía a la nueva directiva técnica. Se pueden ir todos al carajo", contestó.