La preocupación de Federer: “Hace tiempo que no hago nada por culpa de la rodilla”

Roger Federer cumplió 40 años el pasado 8 de agosto. “Me va muy bien, mi familia está sana. Acabo de cumplir cuarenta y sigo activo. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no. Estoy totalmente en paz conmigo mismo y estoy seguro de que vendrán muchas cosas más bonitas”, dijo el suizo, optimista, en una entrevista con el diario suizo Blick que recoge Europa Press. Pero el suizo también es realista sobre su situación. “Ahora funciona, pero hace mucho que no hago nada por culpa de mi rodilla. Después de Wimbledon, primero tuve que dejar que todo se resolviera. Esta semana me reuniré con mis médicos y mi equipo y luego veremos qué sucede a continuación. Por el momento, todo es todavía un poco incierto”, reconoció. Está inscrito en el US Open pero su participación, con estas palabras, queda en el aire. Allí por tanto, no se sabe si estará Rafa Nadal, con problemas en el pie izquierdo. El español ha renunciado a los Masters 1.000 de Toronto y Cincinatti y dejó una duda sobre su participación en Nueva York. Lo misma pasa con Federer. Sí irá Novak Djokovic, aunque ahora también está parado después de los Juegos Olímpicos y la decepción que se llevó allí al no conquistar el oro. El número uno es el gran favorito al triunfo y a ser el que rompa el empate a 20 Grand Slams que ahora tienen los tres. Precisamente Nole fue uno de los que felicitó a Federer por su cumpleaños, diciendo que seguía siendo “una inspiración”.

Forty-love 🎉



Happy Birthday to an icon & champion of our sport, @rogerfederer! 🎊🎈 pic.twitter.com/b78UopQrja — ATP Tour (@atptour) August 8, 2021

Aparte de reconocer los problemas en la rodilla, Roger Federer habló de cómo tiene que afrontar ahora las situaciones. “Antes las preguntas eran simples: ¿Cuál es mi clasificación? ¿Cuál es mi próximo torneo? Hoy en día es más complicado: ¿cómo me sentiré al volver a hacer ejercicio? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo compagino eso con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo? La actitud es completamente diferente a hace diez años”, desveló. Se tiene que tomar los parones de forma diferente. “Si antes tenía la espalda bloqueada, pasaban dos días y todo volvía a estar bien. Hoy en día pueden ser dos semanas. Tienes que tener más paciencia con el dolor, contigo mismo, con la vuelta a las pistas. Al mismo tiempo, recuerdas con alegría lo conseguido. Solías dar por sentadas las victorias y hoy sabes todo lo que hay detrás de ellas”, explicó, antes de hacer una última reflexión medio en broma sobre su edad: “De repente tienes 40 años y piensas: ¡Increíble! Me siento muy lejos de los 20 , entonces solo era un niño, solías mirar a los de 40 años y eran superviejos. Ahora, de repente, yo también soy uno de ellos y siento que tengo que ser más serio”.