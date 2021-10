El emotivo partido de Nadal contra un hombre de 97 años

Deportes

Rafa Nadal sigue dando lecciones de vida. Si recientemente emocionó a un hombre de 90 años con el simple gesto de felicitarle el cumpleaños, lo último ha sido disputar unos puntos contra un rival de ¡97! El ucraniano Leonid Stanislavskyi tiene el récord Guinness de ser el jugador más veterano del mundo con licencia de tenista de la Federación Internacional (ITF) y su sueño era poder ir a la Rafa Nadal Academy. No sólo lo ha cumplido, sino que además ha podido compartir pista con el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Stanislavskyi nació el 22 de marzo de 1924 y según informa la web de la ATP, “meses atrás envió una misiva a la ITF solicitando que abriera una nueva categoría de veteranos para jugadores de su rango de edad”. Le hicieron caso y la Federación Internacional ha introducido una categoría para mayores de 90 años en el ITF Super Senior World Championships. El ucraniano ha visto de todo en el mundo del tenis, desde la época anterior al profesionalismo a la llegada de la “era open” en 1968, los Bjorn Borg-McEnroe, Becker, Edberg, Connors, Agassi, Sampras y por supuesto el dominio de Federer, Djkovic y Nadal, al que finalmente ha podido conocer.

Rafa sigue con su recuperación

Mientras, Rafa Nadal continúa con la puesta a punto con la vista puesta en la próxima temporada. El dolor en el pie izquierdo le hizo parar en agosto y ha tenido que ser intervenido y renunciar al último tercio del curso. Ya ha pasado el proceso más duro y ahora está haciendo una especie de pretemporada algo más larga. La vista está puesta en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2022 que está siendo noticia estos días porque Novak Djokovic, el número uno del mundo, aseguró que no sabía si acudiría. En un principio iba a ser obligatorio estar vacunado para ir, y el serbio no quería desvelar algo que considera privado. Las últimas noticias son que quien no lo esté tendrá que pasar una cuarentena de 40 días. Será la siguiente oportunidad en la que Nadal, Federer (que seguramente no acuda) y Djokovic puedan desempatar a 20 Grand Slams.