La predicción del tío Toni para la final de Rafa Nadal en el Open de Australia

Rafa Nadal lo volvió a hacer. El tenista balear derrotó a Berrettini y regresa a una final del Open de Australia, algo que el propio tenista ha reconocido que era imposible de pensar hace no tanto en este 2022. Será la sexta. Después de la nueva hazaña del zurdo, que buscará su Grand Slam número 21, Eurosport, la cadena que retransmite el torneo, fue a preguntar a Toni Nadal por lo que había sucedido. Es posiblemente la persona más importante en la carrera de Rafa, el hombre que moldeó su carácter desde niño y con el que ganó 17 de los 20 “Grandes” que figuran en el palmarés del manacorense. “Le he visto bien. Los dos primeros sets [ante Berrettini] ha estado a un altísimo nivel, cerca de sus mejores momentos casi”, explicó el tío Toni. “A partir del tercero creo que ha bajado un poco su intensidad, creo que ha bajado un poco con su golpe de revés y el otro se ha aprovechado, entonces ha podido igualar un poco el marcador”, continuó con el análisis.

🗣 "Ante Berrettini ha recordado casi a sus mejores momentos" https://t.co/qBDi8TZHMg — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 28, 2022

El título se lo jugará contra Daniil Medvedev, el número dos del mundo que en caso de victoria accedería al uno y sacaría de ahí a Novak Djokovic. El ruso jugó un gran partido de semifinales contra Tsitisipas, que llegaba crecido y con su juego en claro ascenso. Será la segunda final de un Grand Slam que disputen ambos, tras la del US Open de 2019, en la que Medvedev llegó a igualar los dos primeros sets que le ganó Rafa, pero el español reaccionó, se agarró a la pista y se llevó el triunfo. Cuando preguntaron a Toni Nadal, todavía no se conocía el rival, pero el actual director de la Rafa Nadal Academy y asesor del tenista canadiense Felix Auger-Aliassime, no dudó en hacer un pronóstico: “Vamos a esperar a ver contra quién jugamos... Contra quien juega. Pero, a ver, yo confío en Rafael, pocas veces defrauda. Sé que será un partido muy difícil, pero creo que con el nivel que ha demostrado hoy en los dos primeros sets, o el de los dos primeros sets contra Shapovalov, creo que será suficiente. Lo que falta por dilucidar es si el partido se alargara, ya que sabemos que Rafael ha llegado muy justo de preparación. Veo una final competida, difícil, pero creo que Rafael va a levantar el segundo título de Australia, confío en ello y espero que así suceda”.