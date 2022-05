Alcaraz no falla ante Norrie el día de su cumpleaños y se cita con Nadal en los cuartos de Madrid

En un parón porque se había acumulado agua en una parte de la pista Manolo Santana, el público se arrancó: “Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz...”. Era el día en el que Carlos Alcaraz llegaba a los 19 años: sólo 19 y ya es una estrella del tenis, con la explosión este curso de lo que ya venía apuntando el pasado. En realidad, desde niño: ahí había madera para esculpir un gran jugador y Juan Carlos Ferrero lo está consiguiendo. Su carrera no ha hecho más que empezar y ya ha vivido algunas emociones fuertes, y otras que le esperan por delante. Sin ir más lejos, en la jornada del viernes. Cuando salió el cuadro todos miraban cuándo se iba a poder producir un enfrentamiento entre el joven murciano y su ídolo, Rafa Nadal. Se le señala como el “heredero”, con la doble lectura que tiene eso: puede ser una losa porque repetir lo que ha conseguido el balear digamos que es imposible; pero que te comparen con gente así también significa que apuntas lejos, que no eres un tenista más.

Ese “día D”, según el sorteo, eran los cuartos de final. Pero para llegar ahí los dos tenían que pasar dos rondas. Rafa superó la segunda con sufrimiento ante Goffin, duelo en el que tuvo que levantar cuatro pelotas de partido. Carlos, tras vencer a Basilashvili en su estreno debía hacer frente al británico Cameron Norrie ((6-4, 6-7 [4/7] y 6-3), uno de esos tenistas incómodo a los que nadie quiere enfrentarse. Ojo, que es el once del mundo, casi nada. Claro que Carlos es el nueve y llega como un huracán a Madrid. Su raqueta va sobrada de aceleración, pero es que sus pies también son como los del correcaminos, y así logró el primer break del encuentro; primero una bola a los pies ante la subida de su oponente para salir volando a por la volea corta que le propuso Norrie: llegó sobrado y lo pasó con una derecha cruzada. El juego había empezado 40-0.

Es un jugador el nacido en Johannesburgo pero de nacionalidad británica que no baja los brazos hasta el final y el primer set lo alargó devolviendo la rotura cuando Alcaraz servía para cerrar el parcial. Tiene una forma extraña Cameron de preparar los golpes, pero es muy eficaz. Lo bueno de Carlos es que su cabeza también va acorde con su juego y el traspié de perder su saque no le afectó en exceso y al siguiente juego sí puso el 1-0.

La pelea de Norrie no había terminado, igualó el partido y se llevó el segundo set. Pero la potencia del español y su mano con las dejadas se lo terminó llevando por delante en un arranque fulminante de tercer set y con un momento crítico: un 0-40 con 3-2 que el murciano recuperó con tres golpes espectaculares, para después pedir que el público se levantara.

Carlos (para los desconocidos), Charly (que así se llama él a sí mismo) o Carlitos (que le dicen sus familiares y amigos) ya está aquí para desafiar al rey Nadal. Ya se enfrentaron en el mismo escenario en 2021, pero Alcaraz ha cambiado mucho en este año. Ahora se cree capaz de todo. «Sin duda él viene mejor que yo. Soy consciente de lo que hay, eso no me lleva a no creer que se puede, pero soy realista», opinó Rafa, que apenas se ha podido entrenar en el último mes y medio y que tiene la mirada puesta en Roland Garros.