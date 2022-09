De la pasta con chocolate a la bicicleta: los infalibles trucos de Alcaraz para alcanzar el número uno

La transformación física de Carlos Alcaraz hasta llegar a convertirse en el número uno del mundo ha sido más que evidente. ¿Cuál es su secreto?

Tal y como ha revelado el propio Alcaraz, no sigue una dieta en sí, pero sí intenta cuidarse. “He aprendido mucho a comer lo que sí me conviene para mi carrera, y lo que no. Pero cuando toca saltarme un poco la dieta, lo hago. No tengo un nutricionista como tal, pero mi fisioterapeuta, Juanjo Moreno, sabe mucho. Él es un tío muy curioso que intenta estudiar de nutrición, y me va guiando en los torneos. Y poco a poco le he ido aprendiendo. Pero cuando toca saltarme un poco la dieta, lo hago”, explica el tenista en una entrevista para ATPTour.com.

Respecto a los alimentos que toma prácticamente a diario, Alcaraz confirma que prefiere el pescado a la carne, por lo que lo incluye a menudo en su dieta, junto con ensalada y arroz. Otro alimento que nunca falta en su despensa es la pasta, un gran aliado de la dieta de los deportistas.

Su singular “pasta Ambrosía”

Justo una hora y media antes de un partido es cuando come pasta: “Tomo un plato de pasta mezclada de gluten free. O sea, pasta con gluten y sin gluten, con una crema de cacao que se llama ambrosía que lleva aceite de oliva y dátiles”. Su preparación es muy sencilla: sustituir lo que haríamos con una salsa de tomate por esta crema de cacao. Para ello, nada más que cocer un poco de pasta al gusto y luego rematarla con esta ultraenergética crema, cargada de calorías e hidratos de carbono. Si ya nos dejó a muchos con la boca abierta el sandwich de nocilla con chorizo que se encargó de publicitar el ex madridista Michel, esta nueva receta no ha dejado indiferente a nadie.

¿Pero por qué la salsa se hace con Ambrosía?. La razón es que está crema de cacao es más saludable. No lleva azúcar ni aceite de palma. Los ingredientes de esta crema de chocolate untable son dátiles, avellanas, aceite de oliva virgen extra, cacao en polvo y lecitina.

Durante el partido, el tenista se decanta por “una barrita que lleva dátiles, claras de huevo y guaraná”, un snack que combina con plátanos.

Sus caprichos

Fuera de la pista y de la preparación para los partidos, el murciano confirma que le gusta darse algunos caprichos menos saludables: “Intento cuidarme bastante, pero si se me presenta algo que me gusta, pues me lo tomo encantado. Lo que me pongan delante, me lo como muy feliz”, recalcaba en la misma entrevista para ATPTour.com. Aunque no le gustan mucho los dulces, de vez en cuando sí que prioriza comerse una buena hamburguesa o una pizza.

Además, uno de sus alimentos preferidos y que considera un perfecto aliado para la noche antes de un partido es el sushi: “¡Me encanta el sushi! Es muy bueno”, asegura. Otro de los sorprendentes alimentos a los que no puede resistirse es el kebab, que suele comer muy a menudo cuando está en Murcia.

De la bici a la fuerza

Otro de sus secretos ha sido cambiar su cuerpo. El tenista ha ganado cinco kilos y una gran masa muscular a base de ejercicios de fuerza. El tenista ha llevado un plan específico. Ha trabajado con el press de banca y los ejercicios de remo, lo que ha propiciado el cambio de los brazos que se ha podido ver en los últimos meses. También ha trabajado con sus piernas, lo que puede comprobarse por sus cuádriceps musculados.

La recuperación también es clave para el tenista. Alcaraz suele ejercitase en una bicicleta estática tras los partidos para ayudar al corazón a bombear sangre limpia y soltar los músculos, algo que también forma parte de la rutina de Rafa Nadal. El entrenamiento invisible, como los baños de agua fría o la siesta son otros de los secretos que lo han llevado a la cima.