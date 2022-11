¡Aficionados de los Lakers piden el fichaje de Kyrgios tras verle jugar en un vídeo viral!

Nick Kyrgios ha demostrado que es uno de los mejores tenistas del mundo. Pero el australiano también ha nacido con un don para jugar al baloncesto con sus 1,93 metros de estatura. Se está viralizando un vídeo donde aparece marcando triples con una gran facilidad. Nick siempre ha reconocido que es seguidor de los Lakers y, paradójicamente, muchos aficionados le han pedido en tono irónico que deje el tenis y emprenda una nueva aventura en el baloncesto.

El nivel de Nick Kyrgios en el básquet es una locura 🏀🔥pic.twitter.com/1n4QiW45f3 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 29, 2022

Pese a estos números, el comienzo de año no fue el mejor en cuanto a resultados individuales. Ahora bien, el dobles le supuso una motivación añadida para mostrar su gran nivel y ganar el Open de Australia junto a Kokkinakis. Sus victorias ante Medvedev fueron muy sonadas tanto en Montreal como en el US Open, donde alcanzó los cuartos de final. Además, si la ATP hubiese validado los puntos que sumó en el All England tendría, sin duda alguna, su pase asegurado para las ATP Finals.

Kyrgios se ha ido ganando al público con pequeños gestos que pocos esperaban de él. Fel australiano confesó hace un tiempo que el dinero era lo más importante: “El tenis puede ser tan estresante en individuales... A veces es un infierno. Hay que hacer un esfuerzo agotador durante mucho tiempo por mantener la seriedad y concentración, tienes una responsabilidad muy alta en la cancha. Quiero competir bien en individuales y dobles, porque estoy aquí para ganar dinero, esto es mi trabajo y por eso disputo ambas modalidades”.