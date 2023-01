La preocupante y dura declaración de Nadal después de lesionarse en el Open de Australia

Rafa Nadal no podía ocultar la pena después de su eliminación en el Open de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald, especialmente dolido porque su cuerpo le volvió a traicionar. “No sé si me he roto el músculo o he tenido un problema articular en la cadera. Tengo que hacerme las pruebas para ver qué ha ocurrido. Bien no me siento”, afirmó en Eurosport poco después de acabar el choque. Y a continuación, en conferencia de prensa, insistió. “Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor, pero no me estaba limitando a la hora de jugar”. No quiso especular sobre qué sufría exactamente hasta que se haga las pruebas pertinentes.

Lo peor del zurdo en sus declaraciones fue el tono de hastío y de agotamiento que se le notó, pero no en concreto por esta lesión, sino por el acumulado. “Toca aceptar la situación. Al mal tiempo buena cara, pero estoy un poco cansado de lo que ha ocurrido estos últimos siete u ocho meses. Tendré que aceptar las cosas, recuperarme físicamente y también mentalmente. Son golpes, y llevo ya muchos. La vida me trata demasiado bien para quejarme, pero deportivamente son muchas cosas que van sucediendo y que me alejan de mi objetivo. Voy a seguir luchando, es el comienzo de año, pero es como un combate de boxeo y cuando te dan golpes de aquí y de allí, acabas noqueado. Ahora mismo lo estoy”, dijo más en caliente en Eurosport.

“Son ya muchas lesiones y el vaso se va llenando, estoy cansado. Duele como siempre, pero me dolió más en las semis de Wimbledon, ahí estaba preparado para ganar el torneo. La realidad es que en los últimos tres Grand Slams he sufrido lesiones”, aseguró después ante los medios. “Estoy cansado de este tema de las lesiones todo el rato. Es muy duro a nivel mental pasar otra vez por el proceso y el trabajo que se necesita para la recuperación”, añadió. Y deseó que el parón no sea demasiado largo.

Pie, costilla, abdominal...

Los últimos cinco Grand Slams, sin ir más lejos, los ha jugado con problemas el manacorense. Al Open de Australia 2022 estuvo a punto de no viajar porque la lesión crónica en el pie izquierda apenas le había dejado entrenar. Dio una patada hacia delante, fue a Melbourne y conquistó contra pronóstico el torneo en una final épica ante Medvedev. Cuatro meses después, la molestia en el pie no sólo siguió, sino que aumentó (antes sufrió una fisura en las costillas que le tuvo varias semanas fuera del circuito), pero también ganó Roland Garros pese a jugar todo el torneo infiltrado, con el pie dormido.

Con un tratamiento logró minimizar esa molestia crónica y en Wimbledon se le veía pletórico hasta que sufrió una rotura abdominal que le hizo abandonar sin poder jugar las semifinales ante Kyrgios, después de ganar a Fritz en cuartos con esa lesión que le impedía sacar con fuerza. Se le reprodujo y también le mermó en el US Open, donde Tiafoe fue su verdugo en octavos. En Australia 2023 ha sido la cadera.

Nadal ha regresado mil veces de situaciones complicadísimas, pero en esta ocasión se le ha visto especialmente dolido.