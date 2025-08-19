Los 6 abandonos de Sinner

El cuerpo volvió a traicionar a Jannik Sinner en un escenario grande. El italiano, que tuvo que retirarse ante el español Carlos Alcaraz en la final de Cincinnati, sumó su sexto abandono en los 378 partidos que ha disputado en su carrera profesional.

Después de tan solo 23 minutos y un 5-0 en contra, Sinner comunicó que no podía continuar jugando. "Desde ayer no me sentía bien; pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré", desveló tras el duelo, en la ceremonia de premiación. El italiano, que incluso fue captado en los cambios de lado con hielo en la cabeza, decidió parar antes de que el problema se agravara. Fue un gesto doloroso en una final esperada tras su reciente título en Wimbledon, y que dejó a Alcaraz con el triunfo más breve de su carrera en una final ATP.

Fue la primera vez que abandonó en una final y la sexta en total en toda su carrera. El episodio dejó además una imagen simbólica, Alcaraz escribió "Sorry Jannik" en la cámara al término del encuentro, como muestra de respeto hacia su rival.

Cronología de los abandonos de Sinner en torneos ATP

La primera vez fue en Viena, en 2020. En su enfrentamiento ante el ruso Andrey Rublev, en su partido 46 como profesional, tuvo que retirarse tras 9 minutos por ampollas en los pies que le impidieron jugar con normalidad. Aquel abandono se produjo en la primera ronda del torneo austríaco y marcó un precedente, Rublev apenas necesitó un par de juegos para avanzar

No fue el único partido en el que tuvo que abandonar por ese mismo motivo. En 2022, el año en el que más veces se retiró, un total de 3, tuvo que parar en Miami ante el argentino Francisco Cerúndolo tras 22 minutos. Apenas disputó un set parcial antes de dar por terminado un torneo que hasta entonces había sido prometedor.

Poco después, y de nuevo contra Rublev, tuvo que abandonar en los octavos de Roland Garros por molestias en su rodilla izquierda. Y en las semifinales de Sofía de ese mismo año, un mal giro de tobillo acabó antes de tiempo un partido que, en realidad, el danés Holger Rune tenía en el bolsillo, a falta de un solo juego para ganar con dos sets de ventaja. En esa ocasión, Sinner resistió durante más de dos horas en pista, pero terminó por caer con 5-7, 6-4 y 2-5 antes de detenerse

La última vez que Sinner se había visto obligado a parar durante un partido fue en 2023, hace más de dos años. Fue en Halle, en los cuartos de final contra el kazajo Alexander Bublik, por un problema muscular en su pierna izquierda. Ese día llevaba un set perdido cuando las molestias se hicieron insoportables, y prefirió frenar para no agravar la lesión.