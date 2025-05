Alcaraz, cuartofinalista de todos los Masters 1.000 y Grand Slams con 22 años: ¿cuándo lo lograron Djokovic, Nadal y Federer?

Carlos Alcaraz sigue descubriendo el Masters 1.000 de Roma, torneo en el que sólo había participado una vez, en 2023. Si ante Djere en tercera ronda comprobó que por la noche la pelota no está tan viva y le cuesta más generar, el primer turno, a las 11 de la mañana, contra Khachanov, tampoco le convenció, por otro motivo. «No estoy acostumbrado a jugar a esta hora. Sinceramente, no me gusta levantarme temprano, pero tenía que hacerlo», aseguró. El sol lució un rato, pero como luego lo taparon las nubes, no se arruinó el mensaje que tenía pensado si ganaba, de la película «300»: «Las flechas ocultarán el sol, pues lucharemos a la sombra».

Y ganó (6-3, 3-6 y 7-5), aunque también a trompicones, como el domingo, combinando sus golpes geniales con algunos errores de más. Cuando entra en barrena, encadena una bola fuera tras otra, pese a que lo ha trabajado mucho en pretemporada poniéndose castigos en caso de no tener continuidad (pasar, por ejemplo, del 15-0 al 0-30, en lugar de a 15-15 al perder el siguiente punto). Los entrenamientos son una cosa y la competición es otra, y es verdad que Khachanov es un gran tenista y se resistió y por momentos jugó muy bien, aunque el resultado terminó siendo el mismo que en sus cuatro precedentes: su derrota.

Alcaraz contra el "Big 3"

Con este triunfo, Alcaraz consigue otra hazaña que es la de haber llegado al menos a los cuartos de final de todos los torneos importantes: los nueve Masters 1.000, las Finales ATP y los cuatro Grand Slams. Lo hace con 22 años recién cumplidos, otro registro prematuro. Nadal lo logró a finales del año en el que cumplió 21, 2006, en París-Bercy; Djokovic, también en la capital francesa en noviembre del año que llegó a los 22, 2009; y Federer, como en casi todos estos registros, un poco después, en 2005, el año de los 24. «Pensé que me faltaba alguno más», admitió Carlos. «El objetivo ahora es intentar llegar a todas las semifinales [le falta, aparte del Foro Itálico, claro; el Open de Australia, Canadá, Shanghái y París-Bercy, casi todos torneos de final de curso, a los que suele llegar más al límite]. Tengo mucha ilusión por lo que llega. Ser el más joven o no en conseguirlo es lo de menos, lo importante es haber llegado», añadió. La comparación con el «Big 3» no es justa para casi nadie, pero ahí es donde se ha puesto Carlos el listón, al repetir casi desde su irrupción que quería sentarse en la misma mesa que Rafa, Roger y Novak, incluso superarlos.

Draper, un poderoso rival en cuartos

Para alcanzar esa penúltima ronda en Roma le espera (el miércoles, horario por determinar) uno de los rivales más peligrosos del momento, Jack Draper, campeón en Indian Wells, torneo en el que una de sus víctimas fue el propio Alcaraz, y número cinco del mundo. «Quiero revancha», admitió el tenista español. El británico ya viene apretando desde el pasado curso, y éste lo ha confirmado con el triunfo en el primer Masters 1.000 de la temporada, sobre pista dura, en teoría la que mejor se adapta a sus cualidades; y siendo finalista en el reciente Mutua Madrid Open, en tierra, un espectacular partido contra Casper Ruud.

«En cada punto, sus tiros son brutales, realmente agresivos», definió Alcaraz a un oponente que le pega muy duro a la bola y que cambia de maravilla a los paralelos cuando el punto se ha instalado en el juego cruzado. El aspecto más flojo de Draper era la zona de la derecha, por ahí sufría más, pero la ha mejorado mucho, y espera seguir haciéndolo todavía más. «Si miras el ‘‘drive’’ que tenía Rafa Nadal en 2009, es completamente diferente al de 2008 y también al de 2010. Como tenista, pasas por cambios naturales con el paso de los años», analizó. Rafa se retiró, pero sigue presente.