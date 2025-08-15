Alcaraz - Rublev, hoy: horario y dónde ver online TV los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz lidera la lista de jugadores convocados para disputar la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis que se disputará los días 12, 13 y 14 de septiembre con el objetivo de conseguir una plaza en la fase final que se celebrará en noviembre. Además de Carlitos hay varios "top 10" en la lista: Alex de Minaur (Australia), Taylor Fritz (Estados Unidos), Holger Rune (Dinamarca) y Ben Shelton (Estados Unidos).

El de El Palmar, de 22 años, ganador de cinco "Grand Slams"; un Abierto de Estados Unidos (2022), dos Wimbledon (2023 Y 2024) y dos Roland Garros (2024 y 2025), llega como cabeza de serie y se enfrentará en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga) sobre tierra batida al danés Holge Rune (9), campeón del Másters 1000 de París 2022.

Estados Unidos contará con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Frances Tiafoe (14) y Tommy Paul (16), los cuatro entre los 20 mejores de la ATP, para medirse a la República Checa, que también jugará con sus mejores raquetas, con el campeón de Miami, Jakub Mensik, junto a Jiri Lehecka y Tomas Machac.

El argentino Francisco Cerundolo, número 23, destaca en la lista del resto de las estrellas confirmadas para representar a sus naciones que incluye a Zizou Bergs (Bélgica), Marin Cilic (Croacia), Borna Coric (Croacia), Alejandro Davidovich Fokina (España), Ugo Humbert (Francia), Kei Nishikori (Japón) y Alexei Popyrin (Australia).

Las eliminatorias serán al mejor de cinco partidos, con dos individuales el primer día, seguidos del partido de dobles y otros dos individuales el segundo. Los siete países ganadores de la segunda ronda se unirán a Italia, defensora del título, en la fase final que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

Antes, hoy, Alcaraz buscará las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati ante el ruso Rublev. El partido comenzará a las 21:00 -hora española- y se podrá seguir a través de Movistar +. Desde las 19:30 se podrá seguir el duelo entre Carlitos y Rublev en www.larazon.es con todos los detalles antes, durante y después del partido. Hay cuatro precedentes entre ambos y el balance es favorable al español por 3-1. Rublev se impuso en los cuartos de final del Mutua Madrid Open en 2024. Alcaraz ganó en las Nitto ATP Finals de 2023 y 2025 y en la tercera ronda de Wimbledon este año.

Jannik Sinner ya está en semifinales del torneo estadounidense. El número uno del mundo y defensor del título barrió de la pista al canadiense Félix Auger-Aliassime (28 del mundo) por 6-0 y 6-2 en 71 minutos. Con este resultado, Sinner se convierte en el quinto jugador desde el inicio del siglo en sumar 25 victorias seguidas en pista dura después de Roger Federer -que tiene el récord con 56-, Novak Djokovic, Andy Murray y Rafael Nadal. Además, rompe el maleficio que arrastraba con Auger-Aliassime, con el que había perdido los dos partidos que había disputado (Madrid y Cincinnati en 2022).

Sinner se enfrentará en semifinales al francés Terence Atmane (136 del mundo), que firmó el mejor resultado de su carrera al derrotar al danés Holger Rune (número 9) por 6-2 y 6-3 en 73 minutos.