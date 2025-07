Alcaraz - Rublev, hoy: horario y dónde ver online TV, octavos de Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz afronta los octavos de final de Wimbledon, la ronda que históricamente inauguraba la segunda semana del torneo. Desde hace unos años no es así, porque se acabó con la tradición de que el primer domingo no había partidos, se descansaba. Era el día de las fresas con nata en el All England Club.

El tenista murciano se enfrenta contra un rival al que conoce bien: el ruso Andrey Rublev, entrenado desde hacer muchos años por el español Fernando Vicente, que es como un segundo padre para él. Se han enfrentado en tres ocasiones: en 2023 Carlos ganó en las Nitto ATP Finals, en 2024 Rublev se impuso en el Mutua Madrid Open y ese mismo año, repitieron en el Torneo de Maestros y repitió triunfo el español.

"Rublev y yo somos muy similares"

"Andrey es un jugador muy poderoso, juega muy bien en hierba porque le gusta mucho ser agresivo. Cuando encuentra su derecha, le gusta mover al oponente de lado a lado. Somos muy similares porque buscamos nuestra derecha, ya sea invertida o no, siempre tratando de ser agresivos, con un saque poderoso. Es un partido interesante", analizó el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

"Muchas veces vemos a Rublev teniendo esos cambios de emoción, por decirlo de esa manera, pero nunca lo he visto tener desconexiones de fallar cuatro bolas seguidas o más. Él se cabrea, pero al final siempre está ahí. Si le hago 'break', si gano un set y si le gano el partido es porque yo me lo tengo que buscar, que él no me lo va a regalar. Sé lo complicado que es enfrentarme a él, vamos a intentar mostrarle todo el rato que siempre estamos ahí, que estamos calmados, porque eso quizás le pueda influir. Pero por esos cambios de emoción nunca he visto a Rublev tirar uno, dos, tres juegos, siempre está ahí compitiendo", siguió el defensor del título, que ha visto cómo por su lado del cuadro han ido cayendo algunos de los favoritos. Fritz es el otro “top 10” que queda (se verían en semifinales). Rublev ahora es el catorce del mundo, pero ha estado muchos años en la lista privilegiada y ese es su nivel.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Rublev

El partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev se disputa hoy domingo 6 de julio. Está puesto en el tercer turno de la pista central. Primero, juegan la británica Kartal contra Pavlyuchenkova, a las 14:30 horas en España (13:30 en Londres y en Canarias). A continuación, la número uno, Sabalenka, contra la belga Mertens. Y el siguiente duelo es el Alcaraz - Rublev, por tanto será sobre las 18:00 o 19:00 en España (siempre una hora menos en Canarias y en Londres). El duelo puede verse en televisión a través de Movistar Plus y el minuto a minuto, seguirse en la web de LA RAZÓN (https://www.larazon.es/).