La dura reflexión de Ivanisevic sobre el "desastre" de Tsitsipas, al que entrena; y su visión de Alcaraz y Sinner, "a años luz del resto"

Goran Ivanisevic ganó Wimbledon en 2001, siendo el 125 del mundo. No tenía ranking para entrar directamente en el cuadro final, pero como había perdido tres finales, la de 1992 contra Andre Agassi y las de 1994 y 1998 contra Pete Sampras, recibió una invitación de la organización y fue el año en el que logró su hazaña.

Como jugador, es uno de los mejores sacadores de la historia. Como entrenador estuvo al lado de Novak Djokovic durante gran parte de su carrera. Como entrevistado, es de los que habla claro, como se vio en la última charla que tuvo con "Clay" (https://www.claytenis.com/), web especializada en tenis, en la que no se corta a la hora de analizar a Stefanos Tsitsipas, al que entrena ahora. Respecto a los aspectos técnicos del griego, dijo lo siguiente: “Su mayor problema es el revés, especialmente el cortado. Técnicamente tiene que ajustar un poco el grip, y también trabajar su resto. Además, cambió de raqueta recientemente. En el saque, debería dejar de girar tanto el cuerpo, tal vez juntar un poco más los pies… pero todo eso se trabaja en la pretemporada, no antes de Wimbledon. Y siendo honesto, el tenis es lo que menos problemas le causa. Lo demás es mucho más grande. También tiene que resolver sus problemas de espalda [le obligaron a retirarse en esta edición de Wimbledon, en primera ronda]”, analizó. Con “lo demás” se refiere a que “tiene que resolver los problemas fuera de la cancha” algo en lo que él no puede ayudarle mucho, y “ponerse en forma, porque físicamente… es un desastre”. “No entiendo cómo un jugador de su nivel puede estar así de mal físicamente”, añadió.

Alcaraz y Sinner, inalcanzables

Pese a ello, el técnico croata señala que su pupilo es “un gran tenista”, y dice que tiene quee star en el “top 10” [ahora es el 26 del mundo] seguro si hace las cosas bien, entre el puesto “cinco y el diez”, pero tiene claro que ahora mismo Alcaraz y Sinner “están a años luz del resto”. “Los dos tienen 15 años menos que Novak, y Novak es el único que todavía puede competirles y ganarles. El resto...”, dijo. “En un torneo menor, tal vez. En un Slam, no. No veo a nadie que pueda hacerlo, a menos que alguien los agarre a golpes la noche anterior [bromea]. No veo cómo. Mira la final del Abierto de Australia: estaba Zverev, número 3 del mundo, un jugador fenomenal, y fue una final de chiste. Después ves la final de Roland Garros y fue tenis de otro planeta. El único que puede interponerse entre ellos es Novak. Tal vez estoy algo emocional, pero él tiene oportunidades de ganar”, añadió.

Es más, coloca a Djokovic como el principal favorito en esta edición de Wimbledon: “Mirando el cuadro, no creo que alguien pueda ganarle antes de semifinales, y nunca perdió con Sinner acá. OK, en Australia y en París sí, pero acá Novak ya le ganó dos veces. Para mí, Novak es el favorito, por más sentimental que suene. Alcaraz le ganó dos veces, pero el año pasado Novak venía de una operación de rodilla, y en 2023 todos recordamos lo cerca que estuvo. Todos dicen que esta es su última oportunidad, yo no lo creo. Además, es el mejor jugador sobre césped, tiene experiencia, sabe exactamente lo que se necesita acá. Va a estar muy interesante”.