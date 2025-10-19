Se confirman las peores noticias para Rune, el tenista de la generación de Alcaraz: tiene roto el tendón de Aquiles

Holger Rune confirmó las peores noticias a través de sus redes sociales. Un día después de abandonar en las semifinales de Estocolmo (iba ganando a Humbert 6-4 y 2-2) entre lágrimas, escribió en sus redes sociales. “Va a pasar un tiempo antes de que pueda volver a la pista. Es duro. Me lo pasé muy bien en la pista de Estocolmo y es insoportable pensar que no voy a sentir esta energía durante un tiempo. Mi Aquiles está completamente roto en la parte proximal ósea lo que significa que necesito operarme ya la semana que viene y desde aquí, rehabilitación. Gracias por todo el apoyo ahora y siempre. Sin vosotros nada sería lo mismo. Nos vemos tan pronto como sea posible”.

Los mejores pronósticos hablan de una recuperación en unos siete meses, pero lo normal es que sea todavía mayor, más cercano al año. Cada caso es distinto, pero en España, por ejemplo, la atleta María Vicente se rompió el Aquiles en febrero de 2024 y no reapareció hasta mayo de 2025.

Con esa semifinal en Estocolmo, Rune ascenderá mañana 20 de octubre un puesto en el ranking de la ATP, y regresa al “top 10” como décimo tenista del mundo. Ha llegado a ser el cuatro. Tiene cinco títulos en su palmarés, tres ATP 250, Múnich y Estocolmo 2022 y Múnich 2023; un ATP 500, el Conde de Godó de este 2025; y un Masters 1.000, París en 2022. En esta última categoría ha disputado otras tres finales: Montecarlo y Roma, en 2023; e Indian Wells, en 2025.

El triunfo del pasado abril en Barcelona fue con Carlos Alcaraz como rival. Es una de las dos derrotas del español en partido oficial desde ese mes (la otra, la final de Wimbledon contra Sinner). Rune nació el 29 de abril de 2003, seis días antes que Carlos Alcaraz. Cuando se enfrentan, siempre se recuerda ese dato, y las imágenes de cuando compartieron pista de críos jugando dobles en el prestigioso Le Petit As en 2017.