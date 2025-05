Alcaraz - Sinner: historia de una rivalidad que vive su undécimo capítulo en la final de Roma

El último partido que perdió Jannik Sinner fue contra Carlos Alcaraz, a comienzos de octubre pasado en la final del ATP 500 de Pekín. Desde ahí, el italiano ha vivido de todo: ganó el Masters 1.000 de Shanghái, ganó su primer Torneo de Maestros, conquistó su segunda Copa Davis, levantó su segundo Open de Australia, que era el tercer Grand Slam en su palmarés, y desde febrero cumplió tres meses de sanción pactada por su positivo.

Volver después de un tiempo de parón tan largo siempre es una incógnita y el propio Sinner tuvo dudas en los entrenamientos, pero la competición le ha colocado de nuevo en su sitio. En un circuito cada vez más irregular, donde los jugadores tienen altibajos, él es la constancia. En su ausencia, nadie ha logrado acercarse a su número uno del mundo, y así seguirá siendo al menos hasta después de Wimbledon. Sinner ha regresado más fuerte físicamente, con más músculo, y los triunfos le han dado la confianza que le faltaba. Ha mostrado su lado casi perfecto, ante Ruud, que presenció en primera fila, y que sufrió, una exhibición, cómo la mejor versión del pelirrojo de San Cándido es prácticamente inalcanzable; pero también en las semifinales contra Tommy Paul se vio su parte más “humana” y que puede fallar, aunque consiguió arreglarlo. Jannik, empezando por su resto que tanto presiona a los rivales, es como una versión de Djokovic adaptada al nuevo tenis, que en la final de hoy está ante su última gran prueba: Carlos Alcaraz.

6-4 en los cara a cara a favor de Alcaraz

Porque la tiranía del líder de la ATP tiene un opositor en la figura del español. Se llevan bien fuera de las pistas, pero dentro saben que cuando juegan uno contra otro no es un partido más, es el duelo del año, el que todo el mundo quiere ver. El 2024 de Sinner lo terminó con 73 victorias y seis derrotas, pero la mitad de ellas, tres, fueron contra el mismo jugador, además las tres veces que se enfrentaron (Indian Wells, Roland Garros y Pekín). Si el italiano es la versión 2.0 de Djokovic, en Carlos se ve la magia de Roger Federer, incluyendo la anarquía que muchas veces tienen los genios. Al murciano le sucede a veces como cuando se va a un restaurante y la carta es tan grande que supone un problema elegir. Él tiene tantas opciones cuando le llega la bola, puede hacer tantas cosas, que en ocasiones le penaliza si no toma la mejor elección.

La dejada de Carlos, el revés de Sinner

Con estos dos tenistas se aplica la teoría de los vasos comunicantes: uno hace espabilar al otro, lo hace superarse. Así ha sucedido los últimos años. El joven Sinner (20 años en noviembre de 2021), un tenista prometedor en aquel momento del que todos hablaban, ya cuartofinalista la temporada anterior en Roland Garros (perdió con Nadal), se encontró por primera vez con un todavía adolescente Alcaraz (18 años) en París-Bercy y no sólo fue derrotado, sino que descubrió que aquel niño hacía más cosas que él con la raqueta. Ha ido incorporando elementos a su tenis. “Me quedaría con tu dejada”, reconoció el italiano el pasado diciembre en una charla con Carlos en las ATP Finals. Es un golpe que ha incorporado a su catálogo. “Si tuviera tu revés todo sería más fácil”, le dijo Alcaraz al pelirrihi, y ese tiro a dos manos lo ha mejorado mucho, es en el que más ha trabajado a lo largo de los años, junto con el saque, que todavía tiene mucho margen.

Aquel partido en el US Open 2022

El primer partido entre ellos que despertó la expectación mundial fue el de cuartos del US Open de 2022, en el que llevaron el tenis a otra dimensión con un juego rapidísimo. Cinco sets, cinco horas y cuarto en pista y también victoria del español, salvando un punto de partido, como preámbulo a convertirse en el número uno más joven de la historia. Tomó la cabeza Carlos en esa batalla particular y tomó nota Sinner para saber que tenía que crecer todavía más. Y con esa mejoría, que cogió forma definitiva desde finales de 2023, se puso por delante, y Alcaraz ha notado que ahora mismo en el intercambio de golpes tiene las de perder. Lo que ha descubierto Alcaraz ante Sinner es que a base de palos saca de pista a casi todos los rivales, que confiesan, le llaman "La Bestia", pero no al italiano, y entonces tiene que buscarle las vueltas, que cambiarle las alturas, que ser muy táctico y que apurar esa inacabable lista de tiros que tiene.

Sinner es el rey, invicto este año (sólo ha jugado doce partidos por la sanción), pero su china en el zapato se llama Alcaraz. El pupilo de Juan Carlos Ferrero tiene un 6-4 en los cara a cara. Hoy en la final de Roma llega el undécimo duelo, pasión en la pista, pasión en la grada y otro oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando para lo que viene: Roland Garros y Wimbledon.