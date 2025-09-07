Alcaraz - Sinner: horario y dónde ver hoy online y en televisión la final del US Open 2025

“Voy a intentar arruinar la final entre Alcaraz y Sinner”, había dicho Novak Djokovic antes de su semifinal con el español, pero no pudo hacerlo, fue superado de forma clara por Carlos, y el gran partido que todo el mundo quiere ver se hizo realidad cuando el italiano superó a Félix Auger-Aliassime.

Será el decimoquinto capítulo de una rivalidad que empezó justo en ese escenario, la pista Arthur Ashe de Nueva York, hace tres años. Ya se habían enfrentado antes tres veces, pero ese duelo de cuartos de final del US Open de 2022 llevó el tenis a otra dimensión por la intensidad de los intercambios durante más de cinco horas, para el 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0/7), 7-5 y 6-3 final a favor del murciano, que en el cuarto set levantó una pelota de partido y que se inventó golpes hasta por detrás de la espalda.

Esa rivalidad vivirá su capítulo número 15 esta noche. Hasta ahora, Carlos gana 9-5, y en los duelos en pista dura, 6-2, aunque es el territorio preferido del italiano. Por tercer Grand Slam consecutivo se miden los dos mejores jugadores del momento: en Roland Garros se impuso Alcaraz en uno de los mejores partidos que se ha vivido en la historia del torneo parisino y en Wimbledon se tomó la revancha el tenista transalpino.

Alcaraz, sin perder un set, como Federer en 2015

Para llegar a la final, Sinner se ha dejado dos sets en el camino, contra Shapovalov y Auger-Aliassime, y ha dado cuatro palizas incontestables, de las que ya son habituales en él. Alcaraz se presenta al último duelo sin haber cedido un parcial, algo que no conseguía nadie desde Roger Federer en 2015, aunque después el suizo perdiera ese último duelo contra Novak Djokovic.

Precisamente Federer fue el último que logró ganar dos veces seguidas el US Open. En realidad, los cinco títulos que tiene en Nueva York los conquistó de forma consecutiva: entre 2004 y 2008. Nadie logró retener la corona desde ahí, algo que busca Jannik, y que logró con éxito en el Open de Australia.

El partido se disputa además pendiente del cielo, pues es posible que llueva y que tenga que jugarse con el techo cerrado, lo que en un principio favorecería a Sinner, ya que al aire libre y con sol la pelota está más viva y los golpes de Alcaraz cogen mejor los efectos y hacen más daño. Las previsiones de calor para las dos semanas del US Open no se terminaron de cumplir, y por eso no se vivieron situaciones tan peligrosas como en el reciente Masters 1.000 de Cincinnati, con desmayos de tenistas y varios abandonos.

Horario y dónde ver la final del US Open 2025 entre Alcaraz y Sinner

La final del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se juega hoy domingo 7 de septiembre a las 20:00 hora española (19:00 en Canarias) y puede verse en televisión a través de Movistar Plus. Además, el minuto a minuto podrá seguirse en la web de la razón.

Si gana Alcaraz, será el sexto Grand Slam para él, con sólo 22 años. Si triunfa Sinner, será el quinto, a los 24 años. El vencedor, además, será mañana número uno del mundo. No se puede pedir más.