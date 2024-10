Carlos Alcaraz, preocupado por la presión sobre su hermano Jaime, de 13 años y que también juega al tenis

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales un vídeo de Jaime, hermano de Carlos Alcaraz, entrenando. Muchos de los comentarios eran comparando la derecha del pequeño con la del número dos del mundo.

En el Six Kings Slam, torneo de exhibición de Arabia, al murciano le preguntaron por ello, además diciéndole que era como una especie de “mini él”, porque tiene el mismo corte de pelo, la misma derecha... Carlos se mostró divertido al principio, pero después hizo pública su preocupación.

“He escuchado, porque no he pasado mucho tiempo en casa últimamente, me ha dicho mi madre que se ha hecho el mismo corte de pelo. Es divertido, es gracioso. Él juega bien, no voy a mentir, está cogiendo mucho nivel, pero hay mucha gente alrededor, muchos vídeos, muchos comentarios en redes sociales, diciendo: 'Va a ser como su hermano, es igual que su hermano...'. Eso no me gusta, querría que la gente, las redes sociales, lo dejaran tranquilo, porque él juega bien, pero esto no es lo mejor. Estoy un poco preocupado por la gente que está a su alrededor en los torneos y lo va a ver porque es mi hermano, y le meten presión", aseguró el campeón esta temporada de Roland Garros y Wimbledon.

"Veremos cómo lo maneja, yo voy a estar ahí, por supuesto. Él ama el tenis, siempre que puede va a la pista, pregunta a mi padre para ir a jugar unas bolas, para mí es genial que le encante jugar al tenis, veremos si va mejorando y mejorando y quizá algún año pueda jugar contra él", finalizó Carlos.

En este caso se trata de un hermano, pero Carlos también tuvo que lidiar de pequeño con las comparaciones con Rafa Nadal, y en su equipo insistieron mucho en aislarle de ellas. A estas alturas, y pese a que sólo tiene 21 años, ya ha conseguido liberarse, aunque sus logros sí se siguen comparando tanto con los de Rafa como con los de Federer y Djokovic, por la precocidad con la que los está consiguiendo. Sin ir más lejos, en 2022 se convirtió en el número uno del mundo más joven de la historia.