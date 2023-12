Djokovic manda un desafío a sus seguidores y muestra una de sus grandes cualidades

Novak Djokovic está en Marbella, en plena pretemporada para preparar 2024, año en el que intentará ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico en los Juegos de París, uno de los pocos retos que le quedan al tenista serbio, por números el mejor jugador de la historia. Aparte, lógicamente, de sus golpes, la mentalidad es una de las grandes ventajas que tiene sobre el resto, y también el físico, pese a sus 36 años. Parece que el tiempo no pasa por él y se sigue viendo cómo llega en la pista a pelotas imposibles, completamente estirado, en posiciones fuera de lógica.

Para demostrar su flexibilidad, Djokovic ha querido lanzar un reto a todos sus aficionados a través de las redes sociales:

Nole tiene un físico envidiable que siempre ha cuidado mucho. Un cambio de dieta hace muchos años le llevó a perder peso y a lucir la imagen tan fibrosa que tiene. Los problemas de lesiones más importantes que ha sufrido durante su carrera fueron en el codo. Es más, pasó una crisis en 2017, el único de los últimos 13 años en los que no ha ganado un Grand Slam, y tuvo que ser operado. Los otros problemas que le han impedido competir fueron por no vacunarse contra el covid (no disputó el Open de Australia 2022, Indian Wells, Miami...). Este curso ha mimado su calendario y no ha participado en muchos torneos. Ha jugado 12 más la Copa Davis, y ha ganado siete, entre ellos Australia, Roland Garros y el US Open. Las decepciones fueron la derrota en la final de Wimbledon ante Alcaraz y la eliminación en las semifinales de la Davis a manos de Italia.

Novak ha sido nombrado, lógicamente, el mejor tenista de 2023 por la Federación Internacional de Tenis:

También va a ser nombrado el mejor por la ATP, aunque de momento el jugador serbio ya mostró su indignación porque su entrenador, Goran Ivanisevic, no fue considerado el mejor técnico del año.