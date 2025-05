Djokovic y Murray rompen después de casi seis meses de relación

A finales de noviembre del año pasado, el circuito masculino se vio sacudido por el anuncio realizado por Novak Djokovic. El serbio se ponía en manos de Andy Murray para que el británico se convirtiera en su entrenador. Algo menos de seis meses ha durado la relación. ¿El balance? El ganador de 24 "Grand Slams" no ha engordado su palmarés. de colaboración en la que el ganador de 24 Grand Slams no ha ganado ningún título.

Murray se estrenó como entrenador de Djokovic el pasado enero en el Abierto de Australia, donde el serbio ha ganado en diez ocasiones, pero el undécimo entorchado se truncó en semifinales, al retirarse por una lesión muscular. A la decepción en Melbourne le siguió una derrota en primera ronda en Doha y en Indian Wells, una final en el Masters 1.000 de Miami y una paupérrima gira de tierra batida en la que perdió en sus debuts en Montecarlo y en Madrid. A Roma no se ha presentado y su próxima aparición en el circuito será la semana que viene en Ginebra, justo antes del comienzo de Roland Garros.

"Muchas gracias, entrenador Andy, por todo el trabajo duro, la diversión y el apoyo durante los últimos seis meses tanto dentro como fuera de la pista. He disfrutado mucho hacer nuestra amistad más profunda", dijo Djokovic en un comunicado.

"Gracias, Novak, por la increíble oportunidad de trabajar juntos y gracias a su equipo por todo el trabajo duro durante estos seis meses. Le deseo a Novak lo mejor para el resto de la temporada", añadió el escocés.

Djokovic explicó así su apuesta por Murray el pasado invierno: "Estuve pensando en la próxima temporada en los últimos meses y averiguando lo que necesitaba, ya que dejé de trabajar con mi entrenador Goran Ivanisevic, con quien tuve éxito. Me llevó unos seis meses pensar si realmente necesitaba un entrenador y, en caso afirmativo, quién sería y cuál sería el perfil. Estábamos barajando diferentes nombres y en ese momento me di cuenta de que el entrenador perfecto sería alguien que hubiera pasado por las experiencias que yo he pasado. Un ganador de múltiples ''Grand Slams''… y estaba pensando en algunos y la discusión sobre Andy Murray apareció sobre la mesa con mi equipo. Decidí llamarlo y ver cómo iba. Lo tomó un poco por sorpresa porque no lo esperaba. Conectamos muy rápido y él lo aceptó después de unos días. No puedo estar más emocionado por ello. Esta colaboración es una sorpresa para mí también, para todos, pero es emocionante para el tenis. Ha sido uno de mis mayores rivales, tenemos la misma edad. Jugamos en todos los escenarios más importantes de nuestro deporte, así que no puedo esperar a estar ahí la próxima temporada", relataba el serbio.

Antes de colaborar, Murray y Djokovic mantuvieron una de las rivalidades más intensas del tenis contemporáneo, con 37 enfrentamientos en los que el serbio sumó 26 triunfos por 11 del británico. Se midieron en siete finales de "Grand Slam", con Djokovic triunfando en cinco de ellas, a excepción de la del US Open 2012 y la de Wimbledon 2013 en la que Murray se convirtió en el primer británico en ganar en el All England Club en 76 años.

Además, en 2016 vivieron una memorable batalla por el número uno del mundo, con el puesto en juego en la final de la Copa de Maestros que se llevó Murray.