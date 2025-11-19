España - República Checa: horario y dónde ver en televisión y online la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis 2025

La Copa Davis 2025, cuya Final a 8 se disputa en Bolonia, ya ha comenzado. El martes, Bélgica dio la sorpresa, eliminando a Francia por la vía rápida, 2-0, en una eliminatoria de cuartos de final que se ha hecho viral por el intento de golpe de Moutet ante Collignon por debajo de las piernas, que no le salió, en una situación crítica.

El miércoles, Italia no ha dejado lugar a las sorpresas, eliminando a Austria también sin necesidad de llegar al duelo de dobles, después de los triunfos de Berrettini contra Radionov (6-3 y 7-6 [7/4]) y de Cobolli ante Misolic (6-1 y 6-3). Bélgica e Italia disputan las semifinales. Los transalpinos han sido los campeones las dos últimas ediciones y están en la penúltima ronda sin los dos tenistas con mejor ranking: Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, dos "top 10".

Los otros dos cuartos de final se juegan el jueves 20 de noviembre. Para empezar, España contra República Checa, una eliminatoria marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz. El número uno del mundo se había marcado como uno de los grandes objetivos del último tercio del curso levantar la Ensaladera, pero en las ATP Finals se hizo el daño en el muslo derecho, se acrecentó en la final contra Jannik Sinner y las pruebas mostraron un edema: jugar en Bolonia era un riesgo para su salud. David Ferrer, el capitán, se queda con los héroes de la eliminatoria previa contra Dinamarca, disputada en septiembre en Marbella, en la que España remontó un 0-2. Son Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y a ellos se une Marcel Granollers, que no pudo jugar ante los nórdicos por un esguince de tobillo.

Horario y dónde ver el España - Dinamarca de cuartos de la Davis

España juega la eliminatoria contra la República Checa por la mañana, por eso el día anterior entrenó desde las 9:00 horas, para adaptase. El primer partido será el de los números dos, Pablo Carreño contra Jakub Mensik, el joven y sorprendente campeón este curso del Masters 1.000 de Miami. El encuentro es a las 10:00 horas (9:00 en Canarias). Cuando acabe, será el turno de los número uno: Jaume Munar contra Jiri Lehecka. Y justo después, si el enfrentamiento va 1-1, se decide todo en el dobles, donde entrarán en escena Marcel Granollers y Pedro Martínez. Todos los partidos pueden verse en televisión a través de Movistar Plus, y el minuto a minuto de todo lo que suceda en la eliminatoria, en la web de LA RAZÓN.

Después, se juega la otra eliminatoria de cuartos: Alemania, con Zverev, el único “top 10” que está jugando la Copa Davis, contra Argentina.