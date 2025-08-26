Ya hay horario para el Alcaraz - Bellucci, correspondiente a la segunda ronda del US Open 2025

Carlos Alcaraz tuvo un feliz estreno en el US Open 2025. Derrotó a Reilly Opelka, un jugador peligrosísimo, el mejor sacado del año (más de 16 servicios directos por partido de media, con el español se quedó en 14), con muy buenas sensaciones (6-4, 7-5 y 6-4), pese a que el estadounidense tampoco da mucho ritmo y los puntos suelen acabarse en dos o tres golpes. “Con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo", analizó el murciano, acostumbrado a ser quien manda, pero que esta vez tuvo que adaptarse a lo que proponía su rival.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá que cambiar de tercio para afrontar la segunda ronda del torneo neoyorquino, pues su rival, el italiano Mattia Bellucci, le propondrá más intercambios desde el fondo. Es un tenista de 24 años que este año sorprendió en Róterdam con victorias ante Tsitsipas y Medvedev. Le frenó en semifinales De Miñaur, que después cayó en la final ante Alcaraz, en lo que ha sido el primer título del español en un torneo bajo techo.

No hay precedentes entre ellos en torneos ATP, pero sí jugaron un Future en Manacor en 2020, con triunfo por 6-2 y 6-1 en una cita sobre tierra batida. Un mes después, Carlos se estrenaría en una competición ATP, la de Río. Ganó a Albert Ramos.

Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Bellucci

El partido entre Alcaraz y Bellucci, correspondiente a la segunda ronda, se disputa en la madrugada del miércoles 27 de agosto al jueves 28 de agosto en España. Carlos repite en la sesión nocturna, donde la fiesta en la Arthur Ashe se multiplica con luces y sonido. El encuentro es a la 01:00 (medianoche en Canarias) y puede verse en televisión a través de Movistar Plus, como todo el torneo. También puede seguirse el minuto a minuto en la web de LA RAZÓN (www.larazón.es).

Resto de españoles en la jornada del miércoles 27 de agosto

Aparte de Alcaraz, otros tres españoles saltarán a pista en la jornada del miércoles 28 de agosto. Pablo Carreño desafía a Ben Shelton, uno de los tenistas más en forma, en la pista Louis Armstrong, la segunda en importancia del US Open. Será también de madrugada, a las 03:00 horas, aproximadamente (02:00 en Canarias). A las 19:00 horas (18:00 en Canarias), Cristina Bucsa contra la checa Eala en la pista 7. A las 20:00 horas (19:00 en Canarias) en la pista 10, Rinderknech contra Alejandro Davidovich. También podrá verse a Novak Djokovic contra el estadounidense Svajda (17:30 horas).