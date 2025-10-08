Horario y dónde ver el Djokovic - Bergs de cuartos de Shanghái: Novak lleva casi dos años sin ganar un Masters 1.000

Novak Djokovic lo está pasando mal en el Masters 1.000 de Shanghái, por el calor y la humedad, pero se las está apañando para sobrevivir. Su estreno fue más o menos cómodo, contra Cilic; pero después sufrió un calvario Hanfmann, con vómitos y mareos; y todavía peor fue ante Jaume Munar: le tuvieron que tomar la tensión al final del segundo set.

Pese a todo, Djokovic está en los cuartos de final y ante una gran oportunidad. Él y De Miñaur son los únicos “top 10” que sobreviven. Alcaraz no participó por su torcedura de tobillo en Tokio, que no le impidió levantar el título; y Sinner se tuvo que retirar ante Griekspoor por los calambres, que prácticamente no le dejaban andar, y le tuvo que ayudar el fisio o incluso la raqueta, que utilizó de bastón.

El español y el italiano han sido los dos verdugos principales del tenista más exitoso de la historia, sobre todo en los Grand Slam, el gran objetivo de Nole. Tiene el récord con 24 títulos, y quiere aumentarlo. También tiene el récord de Masters 1.000, con 40 (Nadal le sigue con 36), siendo además el único tenista capaz de levantarlos todos al menos una vez (e incluso dos). Pero desde París-Bercy en 2023 no conquista un torneo de este nivel. Han pasado casi dos años. Después, esa temporada, también se llevó las Nitto ATP Finals.

No ha tenido muchos más éxitos, pero sí el que más perseguía: el oro olímpico en 2024, en los Juegos de París, superando en la final a Alcaraz. En este 2025 sólo ha podido vencer en Ginebra, un éxito que llevaba mucho tiempo buscando, porque supone el título 100 de su carrera.

El siguiente obstáculo para llegar al 101, en Shanghái, es Zizou Begs, con el que nunca se ha enfrentado. El belga lleva una gran semana, con victorias ante Korda, Ruud, Cerundolo y Diallo

Horario y dónde ver el Djokovic - Bergs

El partido entre Djokovic y Bergs, de los cuartos de final de Shanghái, se disputa el jueves 9 de octubre de 2025 a las 12: 30 horas (11:30 en Canarias), y puede verse en televisión a través de Movistar Plus+. Antes, a las 09:00 (08:00 en Canarias y también en Movistar Plus+), Rune contra Vacherot. Los otros dos partidos de cuartos, entre Medvedev y De Miñaur y Rinderknech contra Auger-Aliassime, se disputan el viernes 10 de octubre.