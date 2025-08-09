Nishikori, uno de los jugadores con mejor revés a dos manos, “homenajea” a Federer por su cumpleaños con passing de revés a una mano

Kei Nishikori apura su trayectoria, a los 35 años. Es considerado el mejor tenista asiático de la historia, exnúmero cuatro del mundo, bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 después de derrotar a Rafa Nadal, finalista en el US Open 2014 y ganador de 12 títulos en una carrera en la que las lesiones le impidieron llegar todavía más lejos. La espalda ha sido una tortura casi siempre, después de la pandemia tuvo que ser operado de la cadera, tuvo problemas en rodilla, ingle, tobillo...

De su juego destaca lo académico de sus golpes. Su revés a dos manos sería un ejemplo para enseñar en los clubes, pero en el Masters 1.000 de Cincinnati sorprendió cambiándolo.

En su partido contra el argentino Ugo Carabelli (perdió el japonés por 7-5 y 6-3), en un punto en el que tuvo que defenderse, lo terminó con un passing de revés... A una mano. No fue un golpe de recurso, un revés cortado porque no llegaba, fue uno liftado con toda la intención, un pequeño “homenaje” a Roger Federer, que cumple 44 años y que es muy recordado por ese tiro. No lo dio con la elegancia con la que lo hacía el suizo, ni con la que da él el tiro a dos manos, pero logró su objetivo y fue un putazo. El propio Nishikori se echó unas risas e incluso pidió perdón.