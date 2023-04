Sinner salva una bola de partido con esta locura de punto, y ya espera a Djokovic... O Musetti (vídeo)

Los partidos entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han convertido en uno de los grandes atractivos del circuito ATP. El español no está en Montecarlo para recuperarse de unas molestias y reaparecerá la semana que viene en el Barcelona Open Banc Sabadell o Condé de Godó. El italiano sí juega el primer Masters 1.000 del curso sobre tierra batida y superó las primeras dificultades ante Hubert Hurkacz (3-6, 7-6 [8/6] y 6-1), especialmente en el tie break del segundo set, cuando el polaco tuvo una pelota de partido al resto y el punto se jugó, y de qué manera.

Hubo 22 golpes para decidir al vencedor de ese punto, en el que a Sinner no le tembló la muñeca y dio una demostración de cómo cambiar la dirección de la bola y no desesperarse ante un oponente que lo defendía todo. Hurkacz, además, había comenzado ese segundo set con un break de ventaja. Tuvo, por tanto, sus oportunidades, y perder el parcial le pesó demasiado. Mentalmente se fue del partido y ya no compitió.

Sinner, que estaba exento de la primera ronda por ranking y en sus estreno apenas sudó ante un Schwartzman lesionado (6-0, 3-1 y retirada) tuvo que subir mucho su nivel para llegar a cuartos. Y allí, en teoría, podría enfrentarse con Novak Djokovic, aunque el número uno del mundo tiene antes que superar su compromiso con el complicado jugador italiano Lorenzo Musetti (hoy jueves 12 de abril, sobre las 16:00 en Movistar). Hay un 3-0 en los precedentes a favor del serbio, pero la primera vez que se enfrentaron el transalpino dio un susto a Nole, al ponerse dos sets a cero en Roland Garros, pero pagó el esfuerzo y cedió por 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-4, 4-0 y retirada. Djokovic se llevó el título ese año en París.

La próxima cita en la que Alcaraz y Sinner podrían coincidir es en Barcelona, pues el italiano también participará en un torneo que tiene un cartel de lujo. Aunque Carlos no está en Mónaco, a su “intimo” rival, pues se llevan muy bien, sí le preguntaron por él, y esto contestó: “Puedo asegurar que ver a Alcaraz en la pista impresiona mucho. Cada vez que me enfrento a él aprendo algo. Sin ir más lejos, la derrota en Indian Wells provocó que hiciera algunos ajustes en mi juego para ser más agresivo y eso funcionó bien en Miami”. Carlos se llevó el triunfo en las semis de Indian Wells y Jannik en las de Miami, aunque después no pudo con Medvedev en la final.