Tsitsipas culpa a una "mierda" de pastilla de su derrota ante Alcaraz: ¿Qué es y cuáles son sus efectos?

Carlos Alcaraz pasó por encima del número 5 del mundo, Stefanos Tsisipas en un duelo en el que desde el principio el murciano pudo imponer su ritmo. Fue un partido histórico, según las propias palabras del español "el mejor de su carrera". Alcaraz pasó por encima (6-2,6-1,7-6) del griego en una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en Roland Garros.

Pero lejos de hacer autocrítica y engrandecer a su rival, Tsisipas ofreció una excusa surrealista para justificar su mediocre rendimiento en pista.

"No tengo mucho que decir. No creo que Alcaraz haya jugado excepcional, pero sí genial. Algo que creo que evitaré en los próximos partidos es tomarme una pastilla de melatonina y dormirme una siesta antes de jugar porque eso no parece funcionar", explicó el tenista griego en rueda de prensa ante los medios de comunicación al término del partido.

Stefanos Tsitsipas afirmó también que los horarios no le han resultado fáciles y que se tomó esa pastilla para controlar el sueño y que esa decisión tuvo consecuencias en su rendimiento contra Carlos Alcaraz. "Los horarios han sido un poco difíciles en los últimos días y tuve varios encuentros de noche. No muy tarde, pero lo suficiente como para que mi sueño se viera afectado. Dormir, como ya sabéis, es crucial y lo más importante cuando compites en un torneo como este. Hice lo mismo hace un año contra Novak en Bercy y obtuve el mismo resultado. No quiero quitarle mérito. El chico juega bien pero simplemente, no quiero hablar de eso. Estoy realmente molesto por el efecto que esto ha tenido en mí".

Siguiendo con su argumento, Stefanos Tsitsipas aseguró que se sintió adormilado y lo pasó fatal. "Es normal. Significa que esto me importa. Sería malo si no fuese así. El tenis significa mucho para mí y esto no es algo divertido de experimentar. Es esencial tener gente alrededor tuyo que entiende esto y siente compasión o te comprende. Tu gente más cercana. No me lo pasé muy bien ahí fuera en los dos primeros sets. Me sentí adormilado. Espero que esto no me pase otra vez más. No lo volveré a tomarla, es una mierda".

¿Qué son las pastillas de melatonina y que efectos secundarios tienen?

La hormona denominada melatonina influye en el ciclo de sueño y vigilia. La melatonina es la hormona que se encarga de regular el ciclo sueño – vigilia, la cual la sintetiza el organismo de forma natural y la libera por la noche al oscurecer, alcanzando los niveles máximos entre las dos y las cuatro de la madrugada, y provocando el sueño. En algunas investigaciones, se sugiere que los suplementos de melatonina podrían ayudar a tratar trastornos del sueño y el desfase horario.

Por lo general, se considera seguro usar melatonina a corto plazo pero sus efectos secundarios deben ser tenidos en cuenta.

Los efectos secundarios más comunes de la melatonina incluyen los siguientes:

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas

Somnolencia diurna

Entre otros efectos secundarios menos comunes podrían incluirse calambres estomacales, falta de lucidez, confusión o desorientación. De hecho en el prospecto se suele indicar que "no conduzcas ni uses máquinas durante cinco horas después de tomarla". Y mucho menos jugar unos cuartos de final de un torneo como Roland Garros.

El consumo de melatonina podría causar ese "adormilamiento" que el tenista griego asegura que sufrió en los dos primeros sets pero resulta ciertamente increíble que los preparadores y médicos que suelen rodear a un deportista de élite no contemplen estos efectos.