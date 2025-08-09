Tragedia en el cuadrilátero: muere un boxeador en pleno combate por el campeonato

El mundo del boxeo llora la pérdida de Shigetoshi Kotari, un joven púgil japonés de 28 años que falleció seis días después de disputar un combate por el título superpluma de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF), celebrado el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Según informa Antena 3 Noticias, la pelea, que lo enfrentó a Yamato Hata, terminó en empate tras doce intensos asaltos, pero lo que parecía una jornada deportiva memorable se convirtió en tragedia.

Minutos después de abandonar el ring, Kotari se desplomó en el vestuario. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural, una grave hemorragia cerebral provocada por los golpes recibidos durante el combate. A pesar de ser sometido a una cirugía de emergencia, el boxeador no logró superar las secuelas y falleció el 8 de agosto.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) confirmó su muerte y expresó sus condolencias: “Un guerrero en el ring, un luchador de espíritu se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos están con su familia, su equipo y toda la comunidad del boxeo japonés”.

Ante la gravedad de los hechos, la Comisión de Boxeo de Japón anunció medidas inmediatas: los combates por título de la OPBF se reducirán de 12 a 10 asaltos, en un intento por minimizar el riesgo de lesiones severas.