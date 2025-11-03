Sección patrocinada por
El tremendo dardo de Haaland a Guardiola tras ser sustituido
El atacante mandó un mensaje con mucho humor
Erling Haaland no protagonizó una escena de tensión como la que se vivió con Vinicius en el Clásico tras su cambio, pero sí dejó un comentario lleno de ironía después del encuentro ante el Bournemouth. El delantero noruego fue sustituido por Pep Guardiola en el minuto 82, cuando ya había marcado dos goles y aún tenía opciones claras de completar un ‘hat-trick’. Al finalizar el choque, Haaland bromeó sobre ello ante los micrófonos.
Cuando el periodista de Sky Sports le preguntó si se sentía frustrado por haber perdido la oportunidad de firmar la triple anotación, Haaland respondió con una sonrisa: “Eso deberíais preguntárselo a Guardiola. Seguro que algunos entrenadores del Fantasy no estarán muy felices con mi cambio”. El noruego no ocultó que tuvo una clara ocasión más delante del portero Petrovic, un mano a mano que no logró convertir para completar la noche perfecta.
Pep Guardiola, por su parte, evitó cualquier debate. El técnico español elogió el partido del equipo y la influencia de su delantero: “Jugamos muy bien con balón. Ellos también hicieron un gran partido, pero Erling volvió a ser decisivo”. De hecho, tras el pitido final ambos se saludaron con complicidad, dejando claro que no había rastro de malestar entre ellos. La actuación de Haaland le valió además el premio a jugador del partido, destacando no solo por los goles, sino también por su capacidad para bajar balones, generar ventajas y atacar los espacios con una potencia difícil de contener.
Los dos tantos del noruego llegaron tras asistencias de Rayan Cherki, con quien está empezando a construir una conexión peligrosa para cualquier defensa. Haaland lo reconoció: “Todos sabemos lo que puede aportar Cherki. Hoy me dio dos pases extraordinarios. Ojalá podamos seguir así y llegarán muchas más jugadas como estas”. La sociedad empieza a carburar y, si continúa a este ritmo, promete dar mucho que hablar en la Premier.
