El último show de Mourinho

Mourinho sigue siendo Mourinho. Este domingo, el técnico luso ha sido expulsado después de liarla en el partido que enfrentaba a su Roma ante el Monza. El agónico gol de El-Shaarawi para darle la victoria en el 90' a la Roma ha sido celebrado por Mourinho con extrema efusividad, acordándose de todo el equipo rival y viendo la roja acto seguido.

El técnico de la loba se ha tirado por el suelo antes de dirigirse al banquillo del Monza y seguir con el show. Mourinho se ha llevado las manos a la cara simulando el llanto de sus rivales y les ha pedido silencio de manera irónica. La tarjeta roja mostrada por el árbitro le impedirá dirigir a la Roma en el Giuseppe Meazza ante el Inter de Milán, líder momentáneo de la Serie A.

Polémica con el Papu Gómez

Otra batalla ha tenido que librar Mourinho en un domingo convulso. Después de que saltara la noticia de que el Papu Gómez, exjugador del Sevilla FC que actualmente milita en el Monza, tuvo resultados positivos en una prueba antidoping y haya sido sancionado con dos años apartado del fútbol, también el argentino fue noticia por unas declaraciones polémicas que tenían a Mourinho como diana: "¿Mourinho? Sólo tengo un recuerdo de él y es ganar la Europa League con el Sevilla contra él".

Era el turno de respuesta para un Mourinho que no suele dejar estas cosas: "No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo", ha empezado antes de saltarle a la yugular: "No es mi problema. Tengo tos, pero no quiero tomar ni jarabe ni pastillas. O podría tener problemas para pasar las pruebas antidoping ...".

Un nuevo capítulo más en la eterna lista de polémicas de Mourinho.