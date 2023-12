La Universidad de Washington retira su oferta de beca a una atleta trans que ocultó su sexo biológico

Nueva polémica trans en Estados Unidos. La semana pasada se filtró que la deportista trans Tate Drageset, una estudiante de secundaria de California de 16 años, se había comprometido verbalmente con el programa de voleibol de la Universidad de Washington y se estaba preparando la oferta de una las 12 becas deportivas femeninas de la División 1. Pero la información publicada por Reduxx en la que se desvelaba que los padres de la joven habían ocultado sexo biológico de su hija provocó una oleada de protestas que ha obligado a la Universidad a dar marcha atrás.

Drageset ganó títulos nacionales con equipos de voleibol de EE. UU. en diferentes grupos de edad, obtuvo los honores de MVP en el Campeonato Nacional Juvenil Femenino y fue nombrada Jugadora del Año de la División 5 de la Federación Interescolar de California para 2022-23. El dominio de Drageset en los deportes femeninos ha provocado un debate que plantea dudas sobre la justicia y la transparencia en los deportes competitivos. Una fuente de la Asociación de Voleibol del Sur de California (SCVA) afirmó que ya que se temían ciertas ventajas injustas y riesgos para la seguridad de la jugadoras rivales.

Según adelantó Reduxx, el padre de un joven atleta involucrado en la SCVA reveló que las preocupaciones sobre el desempeño de Drageset surgieron hace algún tiempo. Cuando tenía 12 años, Drageset compitió contra niñas dos años mayores, un movimiento visto como un intento de equilibrar la ventaja atlética. “Incluso en aquel entonces se notaba que él era diferente de las niñas”, afirma. “A medida que crecía, se hizo más evidente que algo era raro. Cada vez que surgía el tema de Drageset, todos los padres evitaban comentarios, hablaban en voz baja o preferían pronunciarse fuera del gimnasio para evitar ser acusados de discriminación".

Ocultó su sexo biológico a entrenadores y jugadoras

El Consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS) denuncia que muchos atletas y sus familias no sabían que competían contra un atleta masculino ya que siempre lo han ocultado, lo que genera - en su opinión- posibles injusticias y problemas de seguridad.

"Sabemos que muchas de las chicas contra las que juega no saben que están compitiendo contra un hombre", dijo la representante de ICONS, Marshi Smith. “No ha habido ninguna consideración por parte de su familia para decirle la verdad a las atletas o entrenadoras. No han sido transparentes, por lo que repetidas veces y sin saberlo se pone a las niñas en desventaja y no se les da la oportunidad de optar por no participar debido a mayores riesgos de seguridad”.

Tras conocerse el "engaño" la universidad ha decidido finalmente rescindir la oferta de beca.

La activista y ex nadadora Riley Gaines afirma que la universidad rescindió la oferta porque no sabían que Tate nació varón hasta que surgió una avalancha de noticias la semana pasada. “Se alega que @UWVolleyball rescindió la beca del hombre que competía por jugar con las mujeres. Las fuentes dicen que los entrenadores NO tenían idea de que era un hombre”, ha escrito Gaines en su perfil de X.

"Él y su familia ocultaron su sexo durante todo el proceso de reclutamiento", escribió Gaines. Gaines agregó que la historia ampliamente difundida puede haber hecho que la escuela lo reconsiderara. “El poder de la opinión pública y la rendición de cuentas”, sentenció.