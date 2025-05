La verdad sobre el mensaje viral de Alex Pereira que amenazaba con el retiro de la UFC

Alex Pereira es uno de los peleadores más valiosos de la UFC. Desde su llegada, el brasileño se ha posicionado como uno de los peleadores más rentables de la compañía. Llegó del kickboxing y empezó a arrasar con todos sus oponentes.

Tanto fue así, que su rivalidad con Israel Adesanya fue de los combates más vistos del año. El brasileño sorprendió a todo el mundo y venció al campeón del peso mediano, toda una leyenda de la compañía. Con ello llegó la revancha, donde Adesanya logró finalizar a Pereira, lo que motivo a este a subir a la división del peso semipesado.

Y como si fuera fácil, logró coronarse. Es por ello que Alex es un peleador muy preciado de la compañía. Sin embargo, un mensaje publicado en redes sociales por "Poatan" encendió las alarmas de todos sus seguidores al amenazar con un posible retiro de la UFC.

Pereira amenaza con el retiro

Las redes sociales son el principal contacto de los peleadores con los fanáticos de la MMA. Por este motivo, todo lo que se publica se vuelve viral. Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión. De manera repentina, el brasileño publicó durante la mañana del miércoles un mensaje en la red social X asegurando "malos tratos" por parte de la compañía, lo que conllevaba una posible retirada del deporte y de la UFC.

"Siempre respondí a las llamadas de la UFC, pero si quieren jugar conmigo, podemos hacerlo. Nunca he hablado mal de la UFC, pero con lo que acabo de escuchar estoy desanimado. Ya he pensado en no pelear más, y después de lo que me acaban de decir, esto podría ser el comienzo", aseguraba el ahora excampeón.

La verdad sobre el "enigmático" mensaje

Durante unas horas, las redes se hicieron eco de la noticia, y muchos fanáticos ya especulaban con el adiós del excampeón del peso semi pesado. Sin embargo, el propio Pereira salió a desmentir esta información y explicando lo que había ocurrido.

Según ha relatado a través de Instagram, la cuenta del peleador fue hackeada, por lo que no fue consciente en ningún momento de ese mensaje. Al darse cuenta, el mensaje fue eliminado y el brasileño quiso salir a dar explicaciones.

"Recibí un montón de mensajes, que vieron una publicación de mi Twitter. Me hackearon y lo solucionaré, pero ni siquiera sé qué está pasando. Ha pasado un tiempo desde que publiqué cualquier cosa. Tengo una gran relación con UFC. A la gente le gusta hacer cosas malas. Eso es. Chama", eran las palabras de "Poatan" en un vídeo de Instagram.

Alex Pereira regresará a la jaula para recuperar el cinturón

El brasileño, después de hacerse con el título del peso semi pesado y defenderlo en varias ocasiones, cayó derrotado con Magomed Ankalaev, el actual campeón. Por ello, el objetivo de "Poatan" no es otro que el de recuperar el cinturón cueste lo que cueste.

El brasileño pidió la revancha y parece que la UFC podría concederle el deseo. A falta de confirmación oficial, se especula que el próximo combate será contra el actual campeón, e incluso el ruso ha aprovechado para bromear tras el hackeo a Alex.