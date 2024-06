Wimbledon 2024: cuándo empieza el torneo, dónde ver, fechas y horarios

Tras la temporada de tierra, toca la de hierba y, con ella, aparece uno de los torneos más icónicos del tenis. La edición de Wimbledon del 2024 ya está aquí, en la cual Carlos Alcaraz buscará revalidar el título conseguido el año pasadocontra el serbio Novak Djokovic.

Rafael Nadal, por su parte, no podrá asistir a la competición, que ha ganado en dos ocasiones, debido a que quiere preparar concienzudamente los que serán sus últimos Juegos Olímpicos: "Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos" anunció el mallorquín.

Wimbledon Tennis Nadal ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Por su parte, el Grand Slam arranca el próximo 1 de julio, con Alcaraz inaugurando esta edición en la pista central contra Lajal; con los partidos disputándose, en las pistas exteriores, a partir de las 12:00 horas del mediodía, mientras que en la legendaria pista central lo harán a las 14:30 horas de la tarde.

Las fechas

Como todo torneo de estas características, hay división de sexos entre categorías masculina y femenina, con horarios y fechas propios para cada una de ellas a partir de semifinales.

1 - 2 de julio: primera ronda .

. 3 - 4 de julio: segunda ronda .

. 5 - 6 de julio: tercera ronda .

. 7 - 8 de julio: octavos de final .

. 9 - 10 de julio: cuartos de final .

. 11 (femenino) - 12 (masculino) de julio: semifinales .

. 13 de julio: Final femenina .

. 14 de julio: Final masculina.

El día inicial y el 2 de julio están reservados para la primera ronda, y hasta el 14 de julio se disputarán cada una de las rondas hasta el 14 de julio, fecha de la final masculina. El día anterior, el 13, será cuando se haga la final para las jugadoras femeninas que lleguen a esas instancias.

¿Quién ha ganado más veces el torneo?

En esta edición, más allá de la posible revalidación del título de Alcaraz, quien jugará en primera ronda contra Lajal, el serbio Novak Djokovic tiene la oportunidad de igualar a Federer como el tenista masculino con más títulos de Wimbledon, con ocho.

Ganadores de Wimbledon en tenis masculino:

Federer : 8 títulos.

: 8 títulos. Sampras y Djokovic: 7 títulos.

Borg: 5 títulos.

Laver: 4 títulos.

En cuanto al tenis femenino, la checo-estadoundense Martina Navratilova es la reina de este torneo, con nueve títulos conseguidos.