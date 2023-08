Xabi Alonso pide el fichaje de un jugador revelación del Barça

El Barcelona quiere agitar al máximo posible el mercado hasta el último segundo. Eso sí, estos posibles movimientos también conllevan salidas. La primera puede ser la de Abde. El Bayer Leverkusen es el equipo que más fuerte está pujando por el atacante y presentará una oferta de 20 millones de euros, tal y como confirma Sport.

El futbolista siempre se mostró convencido de quedarse en el Barça, pero lo cierto es que no tendrá un rol importante en el equipo al menos por lo visto en estas semanas. El Aston Villa también se ha interesado en la situación del jugador, pero solo para tantear.

Ansu Fati está en la rampa de salida. El extremo tiene ofertas y Mendes ya estudia su posible adiós. Así lo acredita Sport: "Ansu, por ahora, está aguantando. Su prioridad es seguir, pero tiene todos los elementos en contra. Incluso, su agente, Jorge Mendes, le ha recomendado que salga y le ha puesto una operación encima de la mesa. Mendes se ha comprometido ante el Barça que acabará convenciendo al jugador pero el tiempo se está echando encima".

La salida de Abde puede frenarse si finalmente el que sale es Ansu Fati. "La idea de Mendes era colocar a Ansu en el Wolverhampton para realizar un intercambio con Rúben Neves más el pago de 30 millones de euros por parte del club inglés. La operación en cuanto a beneficios para el Barça es superior a los 60 millones de euros y daría margen para comenzar a realizar movimentos de cara a los fichajes de la próxima temporada. Pero Ansu no quiere pasar del Barça al Wolverhampton por mucho que Mendes le haya prometido que en uno o dos años le colocaría en un grande de la Premier", afirmaron medios británicos.

Xavi quiso dar a Ansu un voto de confianza hace ya tiempo: "Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien. Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe".