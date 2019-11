"Me temo que las noticias de Boeing siguen siendo negativas respecto a las entregas de los aparatos del modelo 737 MAX". Con esta sombría frase, el director de operaciones de Ryanair, Neal McMahon, arranca una carta enviada el pasado lunes a sus pilotos en la que desvela que los problemas del fabricante americano con su modelo 737 MAX no han desaparecido. La aerolínea irlandesa tenía previsto recibir 20 aparatos de este tipo entre marzo y mayo, a tiempo para afrontar la temporada alta veraniega. Sin embargo, como explica McMahon en la carta, "tristemente, han surgido problemas de diseño con la segunda salida de emergencia sobre el ala". Debido a este problema, del que no da más detalles, la aerolínea irlandesa no recibirá su primer avión hasta finales de abril.

El problema de diseño no sólo afectará a la fecha de las entregas sino también a su número, pues Ryanair ahora sólo espera recibir 10 aviones antes de la campaña de verano. Como consecuencia de ello, la aerolínea ha comunicado a sus pilotos que tendrá que cerrar una o dos bases y que no promocionará a más de estos profesionales debido a que tiene suficientes para atender a los aparatos con los que contará en su flota de cara a la campaña estival.

Los problemas del 737 MAX y el retraso que provocaron en las entregas ya llevaron meses atrás a Ryanair a anunciar el cierre de varias bases en Europa, incluidas cuatro en España, las de Gran Canaria, Tenerife, Girona y Lanzarote, en las que trabajan 512 personas, debido al impacto de estas demoras en sus cuentas. En su carta a los pilotos, McMahon no especifica dónde se producirían los cierres.

Aunque los cerca de 400 aparatos de este modelo que las aerolíneas tienen en sus flotas permanecen en tierra desde el pasado mes de marzo tras los fatídicos accidentes de Indonesia y Etiopía en los que murieron 346 personas, Boeing no ha detenido su producción. Más de 300 esperan en las instalaciones del fabricante americano a que las autoridades de aviación den luz ver a la vuelta a las operaciones de su modelo superventas para reiniciar entonces las entregas. En sus planes iniciales, la compañía con sede en Chigaco esperaba que los aviones hubieran estado otra vez en el aire antes de concluir el año. Sin embargo, las diversas dificultades que el fabricante ha ido encontrando para resolver los problemas han llevado a las aerolíneas a dejar los Boeing 737 MAX fuera de sus programaciones hasta el año próximo.

Pese al nuevo contratiempo, Ryanair sigue confiando en el 737 MAX. En su misiva, su director de operaciones asegura que es "un gran avión", con más espacio, más eficiente y menos contaminante, lo que le convertirá en una parte "muy importante" de su programa medioambiental de cara a los próximos años. La aerolínea asegura que una vez que el modelo retorne al servicio, tratarán de asegurarse la entrega de 50 de estos aparatos en la primavera de 2021.