Cómo ser funcionario a golpe de canción

El atractivo de ser funcionario es innegable. Trabajar en el sector público goza de gran popularidad gracias a su estabilidad y salarios. Pero, para ser uno de estos privilegiados, primero es necesario superar unas oposiciones. Este proceso de selección conlleva el estudio de densos temarios, entre los que no puede faltar la Constitución Española. Para memorizar estos contenidos, la repetición, los esquemas y un buen repertorio de subrayadores es imprescindible. Los recursos nemotécnicos también son una buena estrategia. Entre ellos, las canciones breves tienen su propia sección de almacenamiento en el cerebro humano, como montar en bici, conducir o nadar, según un estudio hecho por el Instituto Max Planck. Siendo conscientes de ello, la academia de oposiciones online Opositores.net ha elaborado, junto a Canciona y Aldo Narejos, “La canción de la Constitución Española”.

Este tema resume en un solo single de menos de tres minutos toda la estructura básica de la norma suprema del ordenamiento jurídico español. El objetivo de esta pegadiza canción es ayudar a “recordar de forma fácil y rápida la fecha exacta de los hitos más importantes relacionados con la entrada en vigor de la misma, además del contenido de cada uno de sus diez títulos, y el número y tipo de disposiciones que presenta”, asegura Rafael Casal, CEO de Opositores.net. El reguetón fue el género elegido para elaborar este tema, “ya que es lo más pegadizo que hay en el imaginario musical colectivo”, señala Aldo Narejos, el autor de la canción.

Letra completa de la canción de la Constitución Española

Muy buenos días querido alumnado, vamos con la Constitución del 78, here we go:

La Constitución es un tocho, la Constitución es un tocho, la Constitución Española del 78.

31 de octubre, es aprobada por Las Cortes, y el 6 de diciembre se ratifica en referéndum desde entonces, y el 27 del mismo mes, la sanciona el mismísimo Rey, y el 29 se publicó en el BOE y entro en vigor.

Es un documento con 169 artículos, un título preliminar, y además 10 títulos. El título preliminar, es de principios generales, Título uno, derechos y deberes fundamentales. Titulo 2 de la Corona, y el tres de las Cortes Generales, cuatro del Gobierno y la administración, y nos quedan sólo seis chavales.

La Constitución es un tocho, la Constitución es un tocho, la Constitución Española del 78.

Cinco, relaciones entre cortes generales y gobierno, Seis, del poder judicial, este documento es eterno. Siete economía y hacienda,

Ocho organización territorial del estado y el nueve del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional, es el último, es el diez, y nos estés triste porque se ha acabado, hay un extra para tu avidez:

Cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, y una disposición final justo después de la penúltima derogatoria.

La Constitución es un tocho, la Constitución es un tocho, la Constitución Española del 78.

La Constitución es un tocho, la Constitución es un tocho, la Constitución Española del 78.

Concentración, venga a estudiar, cuando acabe la canción, vuelta a empezar.