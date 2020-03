El coronavirus ha encerrado en casa a la población. Al pasar más tiempo en casa se consume más televisión de pago, wifi, datos, vídeo llamadas. Son varios operadores de telefonía los que han lanzado ofertas a al público general , a las empresas y a los autónomos.

Movistar: Durante dos meses ofrece a los clientes de Fusión y de tarifas solo móvil obtener 30 GB adicionales al mes. La operadora piensa en los niños encerrados en casa y explica que “con el fin de facilitar el recreo y entretenimiento en el hogar” incrementará gratuitamente su oferta de entretenimiento mediante el refuerzo de los contenido infantiles y eventos deportivos, accesibles a través de la aplicación Movistar + Lite, donde sus clientes y no clientes podrán disfrutar de un mes gratis. Los clientes Fusión disfrutarán de la aplicación Movistar Junior con contenido específico para los más pequeños.

Vodafone: La compañía de telecomunicaciones ofrece a sus clientes profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas -precisamente aquellos segmentos que cuentan con menor infraestructura tecnológica -dispondrán de datos ilimitados en sus tarifas, para asegurar que cuentan con capacidad para poder desarrollar su actividad en movilidad y fomentar el teletrabajo si lo estiman necesario. Para lo más pequeños de la casa ofrecen, sólo para los clientes de Vodafone, acceso a los contenidos Pack peques.

Orange: Para poder beneficiarse de las ofertas de la operadora hay que solicitarlo a través de la aplicación ya que no se está aplicando de manera automática. Los clientes Love y Go disponen de 30 GB gratis durante un mes, además de un paquete especial de TV “Infantil Max” para clientes de Orange TV. Con el objetivo de ayudar a las empresas y profesionales clientes en estos tiempos de aislamiento por el coronavirus de Orange Love Negocio y Go Negocio, hasta 50 GB durante un mes.

Más Móvil: El grupo de telecomunicaciones que aglutina a Pepephone, Masmóvil y Yoigo tiene varias ofertas. Pepephone ha aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas para todos sus clientes. MÁSMÓVIL ofrece tres meses de Sky TV de forma gratuita para todos sus clientes. Yoigo regala tres meses de Sky TV y 3 meses de FlixOlé de forma gratuita a toda su base de clientes. Lebara ha añadido doce países a sus tarifas con llamadas internacionales incluidas para que a los clientes les resulte más sencillo comunicarse con sus seres queridos. Además, ahora los Gigas que no hayan consumido durante el mes se acumulan para los meses siguientes, sin ningún límite.

La marca Llamaya ha añadido llamadas gratuitas entre todos sus clientes de prepago.