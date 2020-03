¿Cuáles son las actividades no esenciales que se prohíben durante las próximas dos semanas?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas, entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril. Esta medida será aprobada por el Ejecutivo mañana domingo en un Consejo de Ministros extraordinario y los trabajadores afectados recibirán un permiso retribuido recuperable. Con la declaración del estado de alarma ya se decretó el cierre de comercios que no fuera de primera necesidad. Pero, ¿qué nuevas restricciones introduce?

La construcción y una parte de la industria serán los sectores más afectados por esta medida. Aquellas fábricas que no se dediquen a la fabricación o distribución de material necesario para lidiar contra la pandemia tendrán que cerrar desde este lunes. En este sector se engloban todas aquellas fábricas que no se hayan adaptado a la fabricación de material sanitario o que sean estrictamente necesarias para garantizar bienes de primera necesidad. Aún así, aún quedan muchas dudas abiertas sobre qué servicios se acogen o no a esta nueva prohibición. “Los medios de comunicación son, sin duda alguna, a mi juicio un, servicio esencial”, ha dicho cuestionado por varios medios de comunicación si la medida afectaría al trabajo de los informadores.

¿Cuáles sí son esenciales?

Pedro Sánchez ha dejado claro que las actividades consideradas esenciales, como la producción agrícola o el abastecimiento de productos alimentarios o farmacéuticos, así como toda la sanidad, continuarán con su labor ordinaria como hasta ahora.